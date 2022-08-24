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Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт - РИА Новости, 24.08.2022
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Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт
Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт - РИА Новости, 24.08.2022
Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт
Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:20
2022-08-24T21:24
происшествия
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко", — сообщил собеседник агентства.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
20:20 24.08.2022 (обновлено: 21:24 24.08.2022)
 
Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт

Предполагаемая убийца Дугиной Вовк арендовала гараж в Москве по казахстанскому паспорту

© РИА Новости / ФСБ РоссииНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / ФСБ России
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии Зайко
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии
Поддельный казахстанский паспорт Натальи Вовк на имя Юлии Зайко
"Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко", — сообщил собеседник агентства.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.
По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.
Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 11:43Религия
Папа римский назвал гибель Дугиной примером безумия войны
 
ПроисшествияДарья ДугинаРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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