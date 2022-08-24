https://ria.ru/20220824/dugina-1811948876.html
Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт
Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт - РИА Новости, 24.08.2022
Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт
Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:20
2022-08-24T20:20
2022-08-24T21:24
происшествия
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811377305_110:0:1890:1001_1920x0_80_0_0_45161cb28772fba32278dcb69681cc90.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко", — сообщил собеседник агентства.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220824/vatikan-1811777659.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811377305_370:0:1705:1001_1920x0_80_0_0_2e76c5334b0b9aa2ef88950383e6a2a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Происшествия, Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
20:20 24.08.2022 (обновлено: 21:24 24.08.2022)
Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт
Предполагаемая убийца Дугиной Вовк арендовала гараж в Москве по казахстанскому паспорту