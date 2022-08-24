https://ria.ru/20220824/dugina-1811948876.html

Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт

Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт - РИА Новости, 24.08.2022

Источник: предполагаемая убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:20

2022-08-24T20:20

2022-08-24T21:24

происшествия

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко", — сообщил собеседник агентства.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ведомства, после покушения она с ребенком уехала в Эстонию через Псковскую область. Следственный комитет не исключает, что, помимо Вовк, к убийству могли быть причастны иные лица.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220824/vatikan-1811777659.html

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одинцовский район

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной