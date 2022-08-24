https://ria.ru/20220824/dugina-1811766989.html

В центре Вероны почтили память Дарьи Дугиной

В центре Вероны почтили память Дарьи Дугиной - РИА Новости, 24.08.2022

В центре Вероны почтили память Дарьи Дугиной

Поминальное мероприятие в память об убитой журналистке Дарье Дугиной прошло во вторник вечером в итальянской Вероне. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:06

2022-08-24T11:06

2022-08-24T11:06

в мире

дарья дугина

россия

италия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр дугин

верона

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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Поминальное мероприятие в память об убитой журналистке Дарье Дугиной прошло во вторник вечером в итальянской Вероне.На центральную площадь Бра пришли несколько десятков человек с российскими и итальянскими флагами и фотографиями Дугиной. Одну из них организаторы разместили на постаменте памятника королю Виктору Эммануилу II, сопроводив надписью "Спасибо, Дарья, ты боролась и за нас тоже". Встречу организовала общественная организация "Верона за свободу".На ней выступил президент "Ассоциации Верона-Россия", общественный деятель Пальмарино Дзокателли, который рассказал о встрече с Дугиной в прошлом году."Мы говорили о ситуации на Украине, где Донбасс 8 лет, его русскоязычное население, подвергалась бомбардировкам с утра до вечера под безразличие Запада. Она сказала, что это не столкновение украинцев с россиянами, это братский для России народ. Россия, говорила она, будет вынуждена вступить в противостояние с теми государствами, которые стоят за Украиной, за нынешним марионеточным правительством. Они не смогли принять многополярный мир и укрепление России и нашли ее на своём пути, сильную и единую. И эта девушка воплотила в себе энтузиазм к этой борьбе", - сказал Дзоккателли.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

россия

италия

верона

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дарья дугина, россия, италия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин, верона