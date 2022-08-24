В центре Вероны почтили память Дарьи Дугиной

В итальянской Вероне почтили память убитой журналистки Дарьи Дугиной
Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".
Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".
Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.
Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.
У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.
У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.
Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.
Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.
"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.
"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.
Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.
Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.
Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.
Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.
Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.
Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.
Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.
Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.
Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.
Церемония прощания с Дарьей Дугиной проходит в телецентре "Останкино".
Почтить память журналистки пришли ее близкие, коллеги и гражданские активисты.
У гроба находятся родители Дугиной Наталия Мелентьева и Александр Дугин.
Александр Дугин поделился, что хотел воспитать Дарью так, как он видит идеал человека, и рассказал, какими были последние слова его дочери.
"..Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света", — сказал Дугин.
Люди идут на церемонию прощания с Дарьей Дугиной.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на прощании с Дарьей Дугиной.
Траурную церемонию посетили лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
В числе тех, кто пришел проститься с Дарьей Дугиной, был лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов.
Люди перед телецентром "Останкино", где проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной.
Дарью Дугину лишили жизни "гнусно и бесчеловечно", считает зампред Госдумы Сергей Неверов. Он не сомневается, что за преступление ответят не только исполнители, но и заказчики.
Леонид Слуцкий считает, что именем погибшей журналистки должны быть названы улица или площадь в Киеве после освобождения Украины от нацизма.
Позже Дарью Дугину похоронили в Подмосковье.