Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно
Координатор Белого дома Кирби: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было", - заявил Кирби в интервью CNN.
Он подчеркнул, что в США пристально следят за ситуацией, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных. "У нас нет дополнительной информации об этом акте насилия", - сказал Кирби.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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