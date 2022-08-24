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Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно - РИА Новости, 24.08.2022
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Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно
Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно - РИА Новости, 24.08.2022
Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно
Насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T00:04
2022-08-24T00:04
в мире
россия
сша
одинцовский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он подчеркнул, что в США пристально следят за ситуацией, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных. "У нас нет дополнительной информации об этом акте насилия", - сказал Кирби.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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россия
сша
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в мире, россия, сша, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
В мире, Россия, США, Одинцовский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
00:04 24.08.2022
 
Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно

Координатор Белого дома Кирби: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было", - заявил Кирби в интервью CNN.
Он подчеркнул, что в США пристально следят за ситуацией, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных. "У нас нет дополнительной информации об этом акте насилия", - сказал Кирби.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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В миреРоссияСШАОдинцовский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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