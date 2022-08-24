https://ria.ru/20220824/dugina-1811712867.html

Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно

Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно - РИА Новости, 24.08.2022

Белый дом: насилие, подобное убийству Дугиной, неуместно

Насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T00:04

2022-08-24T00:04

2022-08-24T00:04

в мире

россия

сша

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он подчеркнул, что в США пристально следят за ситуацией, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных. "У нас нет дополнительной информации об этом акте насилия", - сказал Кирби.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сша, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной