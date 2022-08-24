https://ria.ru/20220824/dtp-1811970622.html

В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек - РИА Новости, 24.08.2022

В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

Двадцать пять человек пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Сакарье, сообщила газета Hurriyet. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:36

2022-08-24T23:36

2022-08-24T23:37

в мире

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg

АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Сакарье, сообщила газета Hurriyet.Уточняется, что на место происшествия было направлено множество медицинских, полицейских и пожарных бригад."Медицинские бригады, прибывшие на место происшествия, доставили пострадавших в различные больницы. Состояние пострадавших удовлетворительное, полиция начала расследование происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220531/turtsiya-1792031214.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция