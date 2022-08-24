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В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек - РИА Новости, 24.08.2022
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В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек - РИА Новости, 24.08.2022
В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
Двадцать пять человек пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Сакарье, сообщила газета Hurriyet. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:36
2022-08-24T23:37
в мире
турция
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АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Сакарье, сообщила газета Hurriyet.Уточняется, что на место происшествия было направлено множество медицинских, полицейских и пожарных бригад."Медицинские бригады, прибывшие на место происшествия, доставили пострадавших в различные больницы. Состояние пострадавших удовлетворительное, полиция начала расследование происшествия", - говорится в сообщении.
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в мире, турция
В мире, Турция
23:36 24.08.2022 (обновлено: 23:37 24.08.2022)
 
В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

Hurriyet: в турецкой Сакарье столкнулись автобус и грузовик, 25 человек пострадали

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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АНКАРА, 24 авг - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Сакарье, сообщила газета Hurriyet.
"В результате столкновения междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в районе Арифие Сакарьи пострадали 25 человек", - сообщило издание.
Уточняется, что на место происшествия было направлено множество медицинских, полицейских и пожарных бригад.
"Медицинские бригады, прибывшие на место происшествия, доставили пострадавших в различные больницы. Состояние пострадавших удовлетворительное, полиция начала расследование происшествия", - говорится в сообщении.
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