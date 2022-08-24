Рейтинг@Mail.ru
Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/dsnv-1811722049.html
Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ
Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ - РИА Новости, 24.08.2022
Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ
Заявление госдепа США о том, что антироссийские санкции не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T04:43
2022-08-24T04:43
нед прайс
россия
сша
украина
договор снв-3
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0016b3b22cbce8ea8e02032d8885504.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заявление госдепа США о том, что антироссийские санкции не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), расходятся с действительностью, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках ДСНВ.По его словам, Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811442812.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769786526_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_f4a432c57084762e7b8c64b85cee3f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нед прайс, россия, сша, украина, договор снв-3
Нед Прайс, Россия, США, Украина, Договор СНВ-3
04:43 24.08.2022
 
Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ

Посол России Антонов прокомментировал заявление Госдепа о влиянии санкций на ДСНВ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заявление госдепа США о том, что антироссийские санкции не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), расходятся с действительностью, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках ДСНВ.
"Этот процесс (проведения проверок) был серьёзно осложнён введёнными Вашингтоном антироссийскими санкциями. Отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролёта российских самолётов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и лётных экипажей - все это создает условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединенных Штатов затруднено... Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности", - подчеркнул Антонов.
По его словам, Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ.
"Вашингтон должен не на словах, а на деле продемонстрировать приверженность Договору и добросовестное отношение к своим обязательствам", - добавил он.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 22:57
Госдеп: санкции США не мешают России проводить инспекции в рамках ДСНВ
 
Нед ПрайсРоссияСШАУкраинаДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала