Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ
Посол России Антонов прокомментировал заявление Госдепа о влиянии санкций на ДСНВ
Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заявление госдепа США о том, что антироссийские санкции не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), расходятся с действительностью, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Этот процесс (проведения проверок) был серьёзно осложнён введёнными Вашингтоном антироссийскими санкциями. Отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролёта российских самолётов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и лётных экипажей - все это создает условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединенных Штатов затруднено... Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности", - подчеркнул Антонов.
По его словам, Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ.
"Вашингтон должен не на словах, а на деле продемонстрировать приверженность Договору и добросовестное отношение к своим обязательствам", - добавил он.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.