https://ria.ru/20220824/dsnv-1811722049.html

Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ

Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ - РИА Новости, 24.08.2022

Посол России сообщил о влиянии санкций на проверки в рамках ДСНВ

Заявление госдепа США о том, что антироссийские санкции не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T04:43

2022-08-24T04:43

2022-08-24T04:43

нед прайс

россия

сша

украина

договор снв-3

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Заявление госдепа США о том, что антироссийские санкции не препятствуют инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), расходятся с действительностью, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают специалистам из России проводить инспекции на американских объектах в рамках ДСНВ.По его словам, Россия продолжает работать с США над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках ДСНВ.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220822/sanktsii-1811442812.html

россия

сша

украина

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нед прайс, россия, сша, украина, договор снв-3