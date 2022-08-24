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Ройзмана увезли на допрос - РИА Новости, 24.08.2022
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Ройзмана увезли на допрос
Ройзмана увезли на допрос - РИА Новости, 24.08.2022
Ройзмана увезли на допрос
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана отвезли на допрос, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:14
2022-08-24T13:21
россия
происшествия
екатеринбург
свердловская область
евгений ройзман
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана отвезли на допрос, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов."Ничего не было обнаружено - никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в главное следственное управление МВД по Свердловской области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы", - сказал Идамжапов.Согласно информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ из-за опубликованного им видео в YouTube.По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде прошли обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.СК пока задержание Ройзмана не комментировал. В части 1 статьи 280.3 УК РФ, которую, скорее всего, вменяют экс-мэру, говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.Ройзман ранее выразил мнение, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на Украине войной.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что как любой человек тот заслуживает уважения и справедливости, и выразил надежду, что он их получит.Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
https://ria.ru/20220824/royzman-1811736251.html
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россия, происшествия, екатеринбург, свердловская область, евгений ройзман, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, евгений куйвашев
Россия, Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Евгений Ройзман, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Евгений Куйвашев
13:14 24.08.2022 (обновлено: 13:21 24.08.2022)
 
Ройзмана увезли на допрос

Евгения Ройзмана увезли на допрос после обысков

© РИА Новости / Марина Кудряшова / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Марина Кудряшова
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана отвезли на допрос, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов.
"Ничего не было обнаружено - никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в главное следственное управление МВД по Свердловской области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы", - сказал Идамжапов.
Согласно информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ из-за опубликованного им видео в YouTube.
По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде прошли обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.
СК пока задержание Ройзмана не комментировал. В части 1 статьи 280.3 УК РФ, которую, скорее всего, вменяют экс-мэру, говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.
Обыск в квартире бывшего экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
09:25
Появилось видео обысков у Евгения Ройзмана
Ройзман ранее выразил мнение, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на Украине войной.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что как любой человек тот заслуживает уважения и справедливости, и выразил надежду, что он их получит.
Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).
Книжный фестиваль «Красная площадь». День третий - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
05:10
Против Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию армии
 
РоссияПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьЕвгений РойзманВооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаЕвгений Куйвашев
 
 
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