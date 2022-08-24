https://ria.ru/20220824/dopros-1811806008.html

Ройзмана увезли на допрос

Ройзмана увезли на допрос - РИА Новости, 24.08.2022

Ройзмана увезли на допрос

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана отвезли на допрос, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:14

2022-08-24T13:14

2022-08-24T13:21

россия

происшествия

екатеринбург

свердловская область

евгений ройзман

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана отвезли на допрос, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов."Ничего не было обнаружено - никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в главное следственное управление МВД по Свердловской области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы", - сказал Идамжапов.Согласно информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статье 280.3 УК РФ о дискредитации ВС РФ из-за опубликованного им видео в YouTube.По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде прошли обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.СК пока задержание Ройзмана не комментировал. В части 1 статьи 280.3 УК РФ, которую, скорее всего, вменяют экс-мэру, говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.Ройзман ранее выразил мнение, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на Украине войной.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что как любой человек тот заслуживает уважения и справедливости, и выразил надежду, что он их получит.Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

https://ria.ru/20220824/royzman-1811736251.html

https://ria.ru/20220824/royzman-1811722645.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, екатеринбург, свердловская область, евгений ройзман, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), украина, евгений куйвашев