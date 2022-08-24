13:14 24.08.2022 (обновлено: 13:21 24.08.2022)
Ройзмана увезли на допрос
Евгения Ройзмана увезли на допрос после обысков
© РИА Новости / Марина Кудряшова / Перейти в фотобанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман покидает свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана отвезли на допрос, сообщил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов.
"Ничего не было обнаружено - никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в главное следственное управление МВД по Свердловской области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы", - сказал Идамжапов.
По словам помощницы Ройзмана Лейлы Гусейновой, в квартире экс-мэра, его музее и в фонде прошли обыски. Из квартиры силовики изъяли компьютерную технику и найденные визитки иностранных дипломатов, в том числе бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.
СК пока задержание Ройзмана не комментировал. В части 1 статьи 280.3 УК РФ, которую, скорее всего, вменяют экс-мэру, говорится о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, совершенных лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года.
Ройзман ранее выразил мнение, что уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ на него завели из-за того, что он назвал спецоперацию на Украине войной.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, комментируя задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что как любой человек тот заслуживает уважения и справедливости, и выразил надежду, что он их получит.
Суд в Екатеринбурге в марте назначил Ройзману два штрафа по 50 тысяч рублей каждый, в апреле – еще один штраф на аналогичную сумму, все - по протоколам о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).