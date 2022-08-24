https://ria.ru/20220824/domingo-1811796798.html
Концерт Пласидо Доминго отменен в Чили
Концерт Пласидо Доминго отменен в Чили - РИА Новости, 24.08.2022
Концерт Пласидо Доминго отменен в Чили
Концерт Пласидо Доминго в Чили отменен, сообщил промоутер мероприятия. При этом он отметил, что отмена не связана с информацией о якобы связях прославленного... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:37
2022-08-24T12:37
2022-08-24T12:37
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Концерт Пласидо Доминго в Чили отменен, сообщил промоутер мероприятия. При этом он отметил, что отмена не связана с информацией о якобы связях прославленного оперного певца с аргентинской сектой, замешанной в сексуальной эксплуатации людей, передает агентство EFE.Испанская газета Pais на прошлой неделе со ссылкой на близкие к следствию источники сообщила, что Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине. Сам Доминго отрицает ранее появившуюся в СМИ информацию о его связях с сектой.Как сообщается, концерт должен был состояться 16 октября в Сантьяго-де-Чили. Согласно заявлению промоутера, на которое ссылается агентство, концерт "был перенесен четыре недели назад". В связи с этим компания настаивает на том, что отмена концерта не связана с информацией о связях певца с сектой, отмечается в сообщении.О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", ранее сообщили аргентинские правоохранители. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных денег и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.Источники газеты Pais указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".
https://ria.ru/20220824/domingo-1811762030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, чили, пласидо доминго, шоу-бизнес, новости культуры
Шоубиз, Аргентина, Чили, Пласидо Доминго, Шоу-бизнес, Новости культуры
Концерт Пласидо Доминго отменен в Чили
Концерт Пласидо Доминго отменен в Чили, но это не связано с его якобы связями с сектой
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Концерт Пласидо Доминго в Чили отменен, сообщил промоутер мероприятия. При этом он отметил, что отмена не связана с информацией о якобы связях прославленного оперного певца с аргентинской сектой, замешанной в сексуальной эксплуатации людей, передает агентство EFE.
Испанская газета Pais на прошлой неделе со ссылкой на близкие к следствию источники сообщила, что Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине. Сам Доминго отрицает ранее появившуюся в СМИ информацию о его связях с сектой.
Как сообщается, концерт должен был состояться 16 октября в Сантьяго-де-Чили. Согласно заявлению промоутера, на которое ссылается агентство, концерт "был перенесен четыре недели назад". В связи с этим компания настаивает на том, что отмена концерта не связана с информацией о связях певца с сектой, отмечается в сообщении.
О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", ранее сообщили аргентинские правоохранители. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных денег и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.
Источники газеты Pais указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".