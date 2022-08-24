https://ria.ru/20220824/domingo-1811762030.html

Пласидо Доминго опроверг свою связь с сектой в Аргентине

Пласидо Доминго опроверг свою связь с сектой в Аргентине - РИА Новости, 24.08.2022

Пласидо Доминго опроверг свою связь с сектой в Аргентине

Оперный певец Пласидо Доминго опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о его связях с сектой в Аргентине. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:51

2022-08-24T10:51

2022-08-24T11:12

шоубиз

аргентина

пласидо доминго

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оперный певец Пласидо Доминго опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о его связях с сектой в Аргентине.Ранее испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники сообщила, что Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине.О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", ранее сообщили аргентинские правоохранители. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных средств и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.Источники Pais указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".

https://ria.ru/20220823/lazarev-1811565797.html

аргентина

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Роман Харрасов

аргентина, пласидо доминго