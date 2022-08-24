https://ria.ru/20220824/domingo-1811762030.html
Пласидо Доминго опроверг свою связь с сектой в Аргентине
Пласидо Доминго опроверг свою связь с сектой в Аргентине - РИА Новости, 24.08.2022
Пласидо Доминго опроверг свою связь с сектой в Аргентине
Оперный певец Пласидо Доминго опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о его связях с сектой в Аргентине. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:51
2022-08-24T10:51
2022-08-24T11:12
шоубиз
аргентина
пласидо доминго
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оперный певец Пласидо Доминго опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о его связях с сектой в Аргентине.Ранее испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники сообщила, что Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине.О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", ранее сообщили аргентинские правоохранители. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных средств и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.Источники Pais указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".
https://ria.ru/20220823/lazarev-1811565797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, пласидо доминго
Шоубиз, Аргентина, Пласидо Доминго
10:51 24.08.2022 (обновлено: 11:12 24.08.2022)
Пласидо Доминго опроверг свою связь с сектой в Аргентине
Оперный певец Пласидо Доминго опроверг свою связь с секс-сектой в Аргентине
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Оперный певец Пласидо Доминго опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о его связях с сектой в Аргентине.
Ранее испанская газета Pais со ссылкой на близкие к следствию источники сообщила, что Доминго подозревают в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась эксплуатацией, в том числе сексуальной, людей в Аргентине.
"Вы видели, что все подтверждает то, что ничего нет. О чем я очень сожалею, так это о том, что это была группа друзей, которых я считал музыкантами... я пригласил их поработать и, к сожалению, этого не произошло. И, безусловно, я тут не при чем", - прокомментировал Доминго ситуацию в ответ на вопрос журналистки мексиканского телеканала Azteca TV.
О ликвидации крупной секты, действовавшей под названием "Школа йоги Буэнос-Айреса", ранее сообщили аргентинские правоохранители. Согласно предварительным данным расследования, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками и стремление к счастью, предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Для отмывания похищенных средств и имущества создавались фонды за границей, покупалась недвижимость и автомобили.
Источники Pais указывают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить "огромное количество бумажной и цифровой документации".