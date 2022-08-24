https://ria.ru/20220824/dollar-1811713543.html

Эксперт предрек доллару "эффект домино"

Эксперт предрек доллару "эффект домино" - РИА Новости, 24.08.2022

Эксперт предрек доллару "эффект домино"

Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает "эффект домино", который может его пошатнуть. Это уже... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:15

2022-08-24T02:15

2022-08-24T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

большая двадцатка

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает "эффект домино", который может его пошатнуть. Это уже витает в воздухе, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.По словам эксперта, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования доллара как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов. Сейчас государства, выбравшие США как "тихую гавань" для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности.Процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса российской национальной валюты, подчеркнул аналитик. Но пока на курс российского рубля в первую очередь влияет такой фактор как внешнеторговый баланс и общее состояние российской экономики.

https://ria.ru/20220823/rubl-1811448622.html

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экономика, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, большая двадцатка, визит пелоси на тайвань