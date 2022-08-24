Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предрек доллару "эффект домино" - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220824/dollar-1811713543.html
Эксперт предрек доллару "эффект домино"
Эксперт предрек доллару "эффект домино" - РИА Новости, 24.08.2022
Эксперт предрек доллару "эффект домино"
Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает "эффект домино", который может его пошатнуть. Это уже... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:15
2022-08-24T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
большая двадцатка
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357695_0:179:3072:1906_1920x0_80_0_0_e6d68ef3eee1ed4b9ec8ed0e5033ab8c.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает "эффект домино", который может его пошатнуть. Это уже витает в воздухе, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.По словам эксперта, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования доллара как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов. Сейчас государства, выбравшие США как "тихую гавань" для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности.Процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса российской национальной валюты, подчеркнул аналитик. Но пока на курс российского рубля в первую очередь влияет такой фактор как внешнеторговый баланс и общее состояние российской экономики.
https://ria.ru/20220823/rubl-1811448622.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32490bc0530407ee7f295451fd461758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, большая двадцатка, визит пелоси на тайвань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Большая двадцатка, Визит Пелоси на Тайвань
02:15 24.08.2022
 
Эксперт предрек доллару "эффект домино"

Аналитик Блинов заявил об эффекте домино у доллара из-за визита Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Электронное табло с символикой доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает "эффект домино", который может его пошатнуть. Это уже витает в воздухе, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.
По словам эксперта, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования доллара как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов. Сейчас государства, выбравшие США как "тихую гавань" для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности.
"Сам по себе "эффект домино" уже витает в воздухе, особенно после тайваньского турне Нэнси Пелоси. Это неудивительно, ведь Китайская Народная Республика является одним из пяти самых крупных держателей американского государственного долга", — пояснил Блинов.
Процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса российской национальной валюты, подчеркнул аналитик. Но пока на курс российского рубля в первую очередь влияет такой фактор как внешнеторговый баланс и общее состояние российской экономики.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт предупредил о возможном “фальстарте” рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАКитайТайваньНэнси ПелосиБольшая двадцаткаВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала