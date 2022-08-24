https://ria.ru/20220824/dollar-1811713543.html
Эксперт предрек доллару "эффект домино"
Эксперт предрек доллару "эффект домино" - РИА Новости, 24.08.2022
Эксперт предрек доллару "эффект домино"
Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает "эффект домино", который может его пошатнуть. Это уже... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:15
2022-08-24T02:15
2022-08-24T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
большая двадцатка
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357695_0:179:3072:1906_1920x0_80_0_0_e6d68ef3eee1ed4b9ec8ed0e5033ab8c.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Доллар по-прежнему мировая валюта №1, однако ситуация в экономике может сложиться так, что сработает "эффект домино", который может его пошатнуть. Это уже витает в воздухе, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов.По словам эксперта, для этого нужно, чтобы большинство стран G20 отказались от использования доллара как от платежного средства и средства инвестиций и сбережения своих национальных резервов. Сейчас государства, выбравшие США как "тихую гавань" для инвестиций, начинают ставить под сомнение вопрос их сохранности.Процесс ослабления доллара на мировой арене в теории может способствовать и укреплению курса российской национальной валюты, подчеркнул аналитик. Но пока на курс российского рубля в первую очередь влияет такой фактор как внешнеторговый баланс и общее состояние российской экономики.
https://ria.ru/20220823/rubl-1811448622.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32490bc0530407ee7f295451fd461758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, большая двадцатка, визит пелоси на тайвань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Большая двадцатка, Визит Пелоси на Тайвань
Эксперт предрек доллару "эффект домино"
Аналитик Блинов заявил об эффекте домино у доллара из-за визита Пелоси на Тайвань