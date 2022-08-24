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Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:08
2022-08-24T20:08
2022-08-24T20:08
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.02 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецк (ДНР), США, НАТО
Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка