https://ria.ru/20220824/dnr-1811937455.html

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из "Урагана"

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из "Урагана" - РИА Новости, 24.08.2022

ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из "Урагана"

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", по Петровскому району Донецка, заявило представительство РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:21

2022-08-24T19:21

2022-08-24T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

вооруженные силы украины

рзсо "ураган"

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 16.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кроме того, ведомство заявило, что в 18.00 войска Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20220824/pogibshie-1811936312.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), вооруженные силы украины, рзсо "ураган"