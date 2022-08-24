https://ria.ru/20220824/dnr-1811786954.html

Здание администрации Пушилина в Донецке обстреляли из HIMARS

Здание администрации Пушилина в Донецке обстреляли из HIMARS - РИА Новости, 24.08.2022

Здание администрации Пушилина в Донецке обстреляли из HIMARS

Киев при обстреле здания администрации главы Донецкой Народной Республики во вторник использовал американскую РСЗО HIMARS, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:15

2022-08-24T12:15

2022-08-24T12:15

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев при обстреле здания администрации главы Донецкой Народной Республики во вторник использовал американскую РСЗО HIMARS, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Сначала был 155-ый (калибр), так сказать, веером. А последняя точка жирная - это был HIMARS. Попадание в верхний этаж администрации главы, на котором он размещался и находился - именно попадание было туда. Не просто в здание, а конкретно в то окно, в котором находится кабинет главы", - сообщил Басурин в эфире Первого канала.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/diversant-1811670757.html

https://ria.ru/20220823/dnr-1811690201.html

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