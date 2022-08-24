Здание администрации Пушилина в Донецке обстреляли из HIMARS
Народная милиция заявила, что здание администрации главы ДНР Пушилина обстреляли из HIMARS
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание администрации главы Донецкой народной республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание администрации главы Донецкой народной республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Киев при обстреле здания администрации главы Донецкой Народной Республики во вторник использовал американскую РСЗО HIMARS, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Сначала был 155-ый (калибр), так сказать, веером. А последняя точка жирная - это был HIMARS. Попадание в верхний этаж администрации главы, на котором он размещался и находился - именно попадание было туда. Не просто в здание, а конкретно в то окно, в котором находится кабинет главы", - сообщил Басурин в эфире Первого канала.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.