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СК возбудит дело из-за убийства главы Михайловки в Запорожской области

СК возбудит дело из-за убийства главы Михайловки в Запорожской области - РИА Новости, 24.08.2022

СК возбудит дело из-за убийства главы Михайловки в Запорожской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства главы администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:36

2022-08-24T11:36

2022-08-24T11:50

происшествия

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства главы администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка Запорожской области Ивана Сушко и доложить о первоначальных следственных действиях", - говорится в сообщении.Отмечается. что Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье его машины подложили взрывное устройство. В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220824/vzryv-1811742665.html

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Екатерина Зайцева

происшествия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия