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СК возбудит дело из-за убийства главы Михайловки в Запорожской области
СК возбудит дело из-за убийства главы Михайловки в Запорожской области - РИА Новости, 24.08.2022
СК возбудит дело из-за убийства главы Михайловки в Запорожской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства главы администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:36
2022-08-24T11:36
2022-08-24T11:50
происшествия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства главы администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка Запорожской области Ивана Сушко и доложить о первоначальных следственных действиях", - говорится в сообщении.Отмечается. что Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. Предположительно, под сиденье его машины подложили взрывное устройство. В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия
Происшествия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Россия
11:36 24.08.2022 (обновлено: 11:50 24.08.2022)
СК возбудит дело из-за убийства главы Михайловки в Запорожской области
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства главы запорожской Михайловки Сушко