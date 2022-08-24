https://ria.ru/20220824/delo-1811736138.html

Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube

Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube - РИА Новости, 24.08.2022

Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube

Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного им видео в YouTube,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:25

2022-08-24T09:25

2022-08-24T15:12

россия

происшествия

екатеринбург

евгений ройзман

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного им видео в YouTube, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил. В его квартире и фонде проходят обыски, заявила помощница Ройзмана Лейла Гусейнова."Причина возбуждения дела — видео в его YouTube-канале", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, екатеринбург, евгений ройзман