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Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube - РИА Новости, 24.08.2022
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Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube
Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube - РИА Новости, 24.08.2022
Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube
Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного им видео в YouTube,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:25
2022-08-24T15:12
россия
происшествия
екатеринбург
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного им видео в YouTube, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил. В его квартире и фонде проходят обыски, заявила помощница Ройзмана Лейла Гусейнова."Причина возбуждения дела — видео в его YouTube-канале", — сказал собеседник агентства.
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россия, происшествия, екатеринбург, евгений ройзман
Россия, Происшествия, Екатеринбург, Евгений Ройзман
09:25 24.08.2022 (обновлено: 15:12 24.08.2022)
 
Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube

Источник: дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКнижный фестиваль «Красная площадь». День третий
Книжный фестиваль «Красная площадь». День третий - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного им видео в YouTube, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил. В его квартире и фонде проходят обыски, заявила помощница Ройзмана Лейла Гусейнова.
"Причина возбуждения дела — видео в его YouTube-канале", — сказал собеседник агентства.
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