https://ria.ru/20220824/delo-1811736138.html
Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube
Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube - РИА Новости, 24.08.2022
Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube
Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного им видео в YouTube,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:25
2022-08-24T09:25
2022-08-24T15:12
россия
происшествия
екатеринбург
евгений ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено против экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за опубликованного им видео в YouTube, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил. В его квартире и фонде проходят обыски, заявила помощница Ройзмана Лейла Гусейнова."Причина возбуждения дела — видео в его YouTube-канале", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, екатеринбург, евгений ройзман
Россия, Происшествия, Екатеринбург, Евгений Ройзман
09:25 24.08.2022 (обновлено: 15:12 24.08.2022)
Дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube
Источник: дело на экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана возбудили из-за видео в YouTube