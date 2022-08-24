https://ria.ru/20220824/dedushka-1811938295.html

На Кубани третий день ищут дедушку, ушедшего в лес

На Кубани третий день ищут дедушку, ушедшего в лес - РИА Новости, 24.08.2022

На Кубани третий день ищут дедушку, ушедшего в лес

Поиски пропавшего в понедельник вечером 85-летнего мужчины ведутся в окрестностях поселка Мезмай на Кубани третий день, в операции участвует 141 человек,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:23

2022-08-24T19:23

2022-08-24T19:27

происшествия

апшеронский район

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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Поиски пропавшего в понедельник вечером 85-летнего мужчины ведутся в окрестностях поселка Мезмай на Кубани третий день, в операции участвует 141 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю журналистам."В Апшеронском районе 85-летний житель станицы Темнолесская… вечером 22 августа ушел из своего дома и до сих пор не вернулся. По предположениям родственников, он направился по знакомому маршруту в лес. С 19.55 часов 22 августа и по нынешнее время ведутся поиски", - говорится в сообщении.На месте развернут межведомственный оперативный штаб. Также в поисках участвуют представители "Кубань СПАС" и поискового отряда "Лиза Алерт", работники администрации Апшеронского района, полицейские, казаки и местные жители. Всего в поисках участвуют 141 человек и 27 единиц техники, в том числе два квадроцикла, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20220817/mladenets-1810248847.html

апшеронский район

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происшествия, апшеронский район