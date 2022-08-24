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На Кубани третий день ищут дедушку, ушедшего в лес
На Кубани третий день ищут дедушку, ушедшего в лес - РИА Новости, 24.08.2022
На Кубани третий день ищут дедушку, ушедшего в лес
Поиски пропавшего в понедельник вечером 85-летнего мужчины ведутся в окрестностях поселка Мезмай на Кубани третий день, в операции участвует 141 человек,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:23
2022-08-24T19:23
2022-08-24T19:27
происшествия
апшеронский район
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КРАСНОДАР, 24 авг – РИА Новости. Поиски пропавшего в понедельник вечером 85-летнего мужчины ведутся в окрестностях поселка Мезмай на Кубани третий день, в операции участвует 141 человек, сообщили в ГУМЧС по Краснодарскому краю журналистам."В Апшеронском районе 85-летний житель станицы Темнолесская… вечером 22 августа ушел из своего дома и до сих пор не вернулся. По предположениям родственников, он направился по знакомому маршруту в лес. С 19.55 часов 22 августа и по нынешнее время ведутся поиски", - говорится в сообщении.На месте развернут межведомственный оперативный штаб. Также в поисках участвуют представители "Кубань СПАС" и поискового отряда "Лиза Алерт", работники администрации Апшеронского района, полицейские, казаки и местные жители. Всего в поисках участвуют 141 человек и 27 единиц техники, в том числе два квадроцикла, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20220817/mladenets-1810248847.html
апшеронский район
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происшествия, апшеронский район
Происшествия, Апшеронский район
19:23 24.08.2022 (обновлено: 19:27 24.08.2022)
На Кубани третий день ищут дедушку, ушедшего в лес
На Кубани более 140 человек третий день ищут дедушку, ушедшего в лес