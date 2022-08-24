https://ria.ru/20220824/chekhiya-1811945912.html

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи в СБ ООН

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи в СБ ООН - РИА Новости, 24.08.2022

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи в СБ ООН

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T20:02

2022-08-24T20:02

2022-08-24T20:07

в мире

александр змеевский

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ПРАГА, 24 авг – РИА Новости. Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.Во вторник Небензя на заседании СБ ООН назвал высказывания главы минобороны Чехии Яны Черноховой о том, что ей не жалко ни погибшую в субботу в Подмосковье политолога Дарью Дугину, ни ее отца, поддержкой и пропагандой терактов, которым, по его мнению, в Праге должна быть дана соответствующая оценка."Я решил вызвать посла России (Александра Змеевского) в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН", - написал Липавский в Twitter.В свою очередь, чешский премьер Петр Фиала после заседания кабмина заявил, что "правительство республики считает попросту неприемлемыми высказывания представителей РФ в адрес министра обороны Яны Черноховой".

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