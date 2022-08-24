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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи в СБ ООН
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи в СБ ООН - РИА Новости, 24.08.2022
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи в СБ ООН
Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:02
2022-08-24T20:02
2022-08-24T20:07
в мире
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дарья дугина
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ПРАГА, 24 авг – РИА Новости. Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.Во вторник Небензя на заседании СБ ООН назвал высказывания главы минобороны Чехии Яны Черноховой о том, что ей не жалко ни погибшую в субботу в Подмосковье политолога Дарью Дугину, ни ее отца, поддержкой и пропагандой терактов, которым, по его мнению, в Праге должна быть дана соответствующая оценка."Я решил вызвать посла России (Александра Змеевского) в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН", - написал Липавский в Twitter.В свою очередь, чешский премьер Петр Фиала после заседания кабмина заявил, что "правительство республики считает попросту неприемлемыми высказывания представителей РФ в адрес министра обороны Яны Черноховой".
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в мире, александр змеевский, яна чернохова, дарья дугина, россия, чехия, мид чехии, совет безопасности оон, ян липавский, василий небензя
В мире, Александр Змеевский, Яна Чернохова, Дарья Дугина, Россия, Чехия, МИД Чехии, Совет Безопасности ООН, Ян Липавский, Василий Небензя
20:02 24.08.2022 (обновлено: 20:07 24.08.2022)
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи в СБ ООН
Глава МИД Чехии Липавский вызвал посла России Змеевского из-за слов Небензи в Совбезе ООН