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Замминистра обороны Британии припугнул жителей страны "дружбой с Россией"
Замминистра обороны Британии припугнул жителей страны "дружбой с Россией" - РИА Новости, 24.08.2022
Замминистра обороны Британии припугнул жителей страны "дружбой с Россией"
Высокие счета британцев — это не повод улучшать отношения с Россией, заявил в эфире телеканала Sky News заместитель министра обороны Великобритании по делам... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:38
2022-08-24T22:38
2022-08-24T23:46
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Высокие счета британцев — это не повод улучшать отношения с Россией, заявил в эфире телеканала Sky News заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи."Я могу понять, почему многие люди за завтраком беспокоятся о подорожании уровня жизни, <…>, пожалуй, самый простой выход из кризиса — восстановить отношения с Россией, и это вернет европейский энергетический рынок в прежние времена", — сказал он.При этом Хиппи призвал британцев терпеть лишения ради помощи Киеву. По его мнению, сближение с Москвой стало бы "катастрофой для безопасности Евро-Атлантического региона" и породило бы еще больше проблем для британцев в обозримом будущем. Он призвал поддерживать Украину, "каких бы временных трат это не стоило".После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, великобритания
В мире, Россия, Украина, Великобритания
22:38 24.08.2022 (обновлено: 23:46 24.08.2022)
Замминистра обороны Британии припугнул жителей страны "дружбой с Россией"
Замминистра обороны Британии Хиппи: жизнь британцев ухудшится при сближении с Россией