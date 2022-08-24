https://ria.ru/20220824/bolnitsy-1811949370.html
Астраханские врачи открыли прием в больницах Кременского района ЛНР
Астраханские врачи открыли прием в больницах Кременского района ЛНР - РИА Новости, 24.08.2022
Астраханские врачи открыли прием в больницах Кременского района ЛНР
Врачи из Астраханской области открыли прием для детей в больницах Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация астраханского... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T20:23
2022-08-24T20:23
2022-08-24T20:23
общество
игорь бабушкин
юлия назаренко
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Врачи из Астраханской области открыли прием для детей в больницах Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация астраханского губернатора.На прошлой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом.Вести прием будут педиатры, хирург, невропатолог, рентгенолог, врачи функциональной диагностики и общей практики, фельдшеры и медсестры, всего 12 человек. Группа была сформирована министерством здравоохранения Астраханской области по поручению губернатора региона. Диспансеризацию смогут пройти более 1,5 тысячи будущих первоклассников и учащихся района."Наша задача - помочь коллегам провести профилактический осмотр детей, готовящихся пойти в первый класс, и ребят более старшего возраста. Стоит отметить, что у нас никуда не делся ковид, и в дельнейшем мы намерены проводить здесь работу и по раннему выявлению этой инфекции, и по вакцинации населения", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Александра Буркина. Он отметил, что сейчас также создаются бригады для оказания квалифицированной медицинской помощи и взрослому населению.Сегодня же в районную больницу из Астраханской области была доставлена гуманитарная помощь, в составе которой медицинское оборудование, лекарственные препараты и тест-системы для быстрой диагностики инфекционных заболеваний.
https://ria.ru/20220824/astrakhan-1811800771.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь бабушкин, юлия назаренко, астраханская область
Общество, Игорь Бабушкин, Юлия Назаренко, Астраханская область
Астраханские врачи открыли прием в больницах Кременского района ЛНР
Астраханские врачи открыли прием в больницах Кременского района ЛНР
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг - РИА Новости. Врачи из Астраханской области открыли прием для детей в больницах Кременского района Луганской Народной Республики, сообщает администрация астраханского губернатора.
На прошлой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
и и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко
заключили соглашение о сотрудничестве между правительством региона и районом.
"Группа астраханских врачей прибыла в Кременской район ЛНР. С сегодняшнего дня специалисты разных медицинских направлений будут вести прием детей в больницах и поликлиниках района", - говорится в сообщении.
Вести прием будут педиатры, хирург, невропатолог, рентгенолог, врачи функциональной диагностики и общей практики, фельдшеры и медсестры, всего 12 человек. Группа была сформирована министерством здравоохранения Астраханской области по поручению губернатора региона. Диспансеризацию смогут пройти более 1,5 тысячи будущих первоклассников и учащихся района.
"Наша задача - помочь коллегам провести профилактический осмотр детей, готовящихся пойти в первый класс, и ребят более старшего возраста. Стоит отметить, что у нас никуда не делся ковид, и в дельнейшем мы намерены проводить здесь работу и по раннему выявлению этой инфекции, и по вакцинации населения", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Александра Буркина. Он отметил, что сейчас также создаются бригады для оказания квалифицированной медицинской помощи и взрослому населению.
Сегодня же в районную больницу из Астраханской области была доставлена гуманитарная помощь, в составе которой медицинское оборудование, лекарственные препараты и тест-системы для быстрой диагностики инфекционных заболеваний.