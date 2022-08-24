https://ria.ru/20220824/biolaboratorii-1811723466.html
Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям
Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям - РИА Новости, 24.08.2022
Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T05:54
2022-08-24T05:54
2022-08-24T05:54
виктория нуланд
константин косачев
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Официальное приглашение было отправлено Виктории Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая."И мы не получили, естественно, никаких ответов по существу на те вопросы, которые мы сформулировали (к американской стороне по деятельности объектов)", - добавил он.
https://ria.ru/20220804/biolaboratorii-1807347665.html
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виктория нуланд, константин косачев, биолаборатории на украине
Виктория Нуланд, Константин Косачев, биолаборатории на Украине
Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям
Косачев заявил, что Нуланд отказалась работать с комиссией по биолабораториям на Украине