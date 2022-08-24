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﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям - РИА Новости, 24.08.2022
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﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям
﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям - РИА Новости, 24.08.2022
﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T05:54
2022-08-24T05:54
виктория нуланд
константин косачев
биолаборатории на украине
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Официальное приглашение было отправлено Виктории Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая."И мы не получили, естественно, никаких ответов по существу на те вопросы, которые мы сформулировали (к американской стороне по деятельности объектов)", - добавил он.
https://ria.ru/20220804/biolaboratorii-1807347665.html
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виктория нуланд, константин косачев, биолаборатории на украине
Виктория Нуланд, Константин Косачев, биолаборатории на Украине
05:54 24.08.2022
 
﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям

﻿Косачев заявил, что Нуланд отказалась работать с комиссией по биолабораториям на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Официальное приглашение было отправлено Виктории Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая.
"Мы обращались к госпоже Нуланд. Мы получили через её аппарат категорический отказ от взаимодействия с комиссией, с некими пропагандистскими такими клише, что, мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите - совершенно неубедительный", - сказал Косачев.
"И мы не получили, естественно, никаких ответов по существу на те вопросы, которые мы сформулировали (к американской стороне по деятельности объектов)", - добавил он.
Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 20:13
Яровая призвала ВОЗ расследовать деятельность американских биолабораторий
 
Виктория НуландКонстантин Косачевбиолаборатории на Украине
 
 
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