https://ria.ru/20220824/biolaboratorii-1811723466.html

﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям

﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям - РИА Новости, 24.08.2022

﻿Косачев заявил, что США отказались работать с комиссией по биолабораториям

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T05:54

2022-08-24T05:54

2022-08-24T05:54

виктория нуланд

константин косачев

биолаборатории на украине

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась взаимодействовать с парламентской комиссией РФ по работе биолабораторий США на Украине, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Официальное приглашение было отправлено Виктории Нуланд по дипломатическим каналам 25 мая."И мы не получили, естественно, никаких ответов по существу на те вопросы, которые мы сформулировали (к американской стороне по деятельности объектов)", - добавил он.

https://ria.ru/20220804/biolaboratorii-1807347665.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктория нуланд, константин косачев, биолаборатории на украине