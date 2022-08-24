08:51 24.08.2022 (обновлено: 08:55 24.08.2022)
Норвегия и Британия предоставят Украине микробеспилотники Black Hornet
Норвегия и Британия приобретут для Украины микробеспилотники Black Hornet
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина.
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие управляют беспилотником на своей позиции на передовой в Николаевской области, Украина.. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Норвегия и Британия предоставят Украине норвежские микробеспилотники Black Hornet, говорится в сообщении правительства Норвегии.
"Норвегия и Великобритания объединяют силы, чтобы приобрести норвежские микродроны Black Hornet в качестве пожертвования Украине. Стоимость составит до 90 миллионов норвежских крон (9,2 миллиона долларов США)", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Пакет помощи включает сами дроны, запасные части, транспортировку и обучение. Финансирование предоставит фонд под руководством Британии, в который Норвегия перевела 400 миллионов норвежских крон (41,1 миллиона долларов США).
Отмечается, что эти дроны используются для разведки и выявления целей.
Для Украины также будет приобретена система защиты от дронов за примерно 100 миллионов норвежских крон (10,2 миллиона долларов). Речь идет о системе Nightfighter британской компании SteelRock Technologies.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры.