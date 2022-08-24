https://ria.ru/20220824/begstvo-1811718075.html

Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат

Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат - РИА Новости, 24.08.2022

Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат

Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, благодаря чему российские военные вклиниваются в позиции противника, рассказал в беседе с... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:08

2022-08-24T02:08

2022-08-24T11:13

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, благодаря чему российские военные вклиниваются в позиции противника, рассказал в беседе с изданием "Страна.ua" военнослужащий ВСУ.По его словам, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют деморализующе. После обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом, отметил военный.Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или на карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220629/ukraina-1798982386.html

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире