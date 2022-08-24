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Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат - РИА Новости, 24.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/begstvo-1811718075.html
Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат
Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат - РИА Новости, 24.08.2022
Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат
Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, благодаря чему российские военные вклиниваются в позиции противника, рассказал в беседе с... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:08
2022-08-24T11:13
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, благодаря чему российские военные вклиниваются в позиции противника, рассказал в беседе с изданием "Страна.ua" военнослужащий ВСУ.По его словам, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют деморализующе. После обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом, отметил военный.Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или на карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
02:08 24.08.2022 (обновлено: 11:13 24.08.2022)
 
Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат

Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат, которое помогает армии России

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, благодаря чему российские военные вклиниваются в позиции противника, рассказал в беседе с изданием "Страна.ua" военнослужащий ВСУ.
По его словам, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют деморализующе. После обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом, отметил военный.

"Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. <…> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами", — рассказал военнослужащий ВСУ.

Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или на карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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