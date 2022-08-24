02:08 24.08.2022 (обновлено: 11:13 24.08.2022)
Боевик ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат
Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат, которое помогает армии России
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, благодаря чему российские военные вклиниваются в позиции противника, рассказал в беседе с изданием "Страна.ua" военнослужащий ВСУ.
По его словам, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют деморализующе. После обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом, отметил военный.
"Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. <…> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами", — рассказал военнослужащий ВСУ.
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или на карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.