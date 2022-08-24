https://ria.ru/20220824/bayden-1811955980.html

Первая леди США повторно заразилась коронавирусом

Первая леди США повторно заразилась коронавирусом - РИА Новости, 24.08.2022

Первая леди США повторно заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат в среду вновь... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:04

2022-08-24T21:04

2022-08-24T21:05

в мире

джо байден

сша

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат в среду вновь вышел положительным, сообщает телеканал CNN.Супруга президента США первый раз получила положительный результат теста на COVID-19 15 августа, после чего ушла на самоизоляцию. В воскресенье, 21 августа, она получила два отрицательных теста на коронавирус."Байден... вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду". - говорится в сообщении.Отмечается, что во вторник в ходе регулярного тестирования результат был отрицательным. Новых симптомов у первой леди не появилось, сообщает телеканал.Тест самого президента США Джо Байдена в среду был отрицательным.

https://ria.ru/20220824/vizit-1811951410.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сша, коронавирус covid-19