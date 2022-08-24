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Первая леди США повторно заразилась коронавирусом - РИА Новости, 24.08.2022
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Первая леди США повторно заразилась коронавирусом
Первая леди США повторно заразилась коронавирусом - РИА Новости, 24.08.2022
Первая леди США повторно заразилась коронавирусом
Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат в среду вновь... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:04
2022-08-24T21:05
в мире
джо байден
сша
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат в среду вновь вышел положительным, сообщает телеканал CNN.Супруга президента США первый раз получила положительный результат теста на COVID-19 15 августа, после чего ушла на самоизоляцию. В воскресенье, 21 августа, она получила два отрицательных теста на коронавирус."Байден... вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду". - говорится в сообщении.Отмечается, что во вторник в ходе регулярного тестирования результат был отрицательным. Новых симптомов у первой леди не появилось, сообщает телеканал.Тест самого президента США Джо Байдена в среду был отрицательным.
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в мире, джо байден, сша, коронавирус covid-19
В мире, Джо Байден, США, Коронавирус COVID-19
21:04 24.08.2022 (обновлено: 21:05 24.08.2022)
 
Первая леди США повторно заразилась коронавирусом

CNN: первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом

© AP Photo / Invision/Michael ZornДжилл Байден
Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Invision/Michael Zorn
Джилл Байден
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первая леди США Джилл Байден повторно заразилась коронавирусом: спустя четыре дня после получения отрицательного теста на COVID-19, результат в среду вновь вышел положительным, сообщает телеканал CNN.
Супруга президента США первый раз получила положительный результат теста на COVID-19 15 августа, после чего ушла на самоизоляцию. В воскресенье, 21 августа, она получила два отрицательных теста на коронавирус.
"Байден... вновь получила положительный результат во время тестирования на антитела к COVID-19 в среду". - говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник в ходе регулярного тестирования результат был отрицательным. Новых симптомов у первой леди не появилось, сообщает телеканал.
Тест самого президента США Джо Байдена в среду был отрицательным.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Белый дом пока не готов анонсировать возможный будущий визит Байдена в Киев
 
В миреДжо БайденСШАКоронавирус COVID-19
 
 
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