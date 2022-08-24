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В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи - РИА Новости, 24.08.2022
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В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи - РИА Новости, 24.08.2022
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи
В Николаевском районе сорвало с якоря не две, а четыре баржи, уточнили в главке МЧС по Хабаровскому краю. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:22
2022-08-24T10:36
россия
хабаровский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
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ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. В Николаевском районе сорвало с якоря не две, а четыре баржи, уточнили в главке МЧС по Хабаровскому краю."Две из них находятся на севере Амурского лимана, ближе к Сахалинскому заливу, другие две находятся южнее в Амурском лимане, у берегов острова Сахалин", — говорится в сообщении.По предварительным данным, на борту барж — порядка 124 человек. Для их эвакуации направили вертолет Ми-8. Первые 15 рыбаков уже поднялись на борт, их доставят в поселок Озерпах.Баржи, сцепленные друг с другом, оторвало от тягача при волнении моря в районе острова Байдукова и стало относить южнее, в сторону Сахалина. В район происшествия следуют два буксира — из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри. Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
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россия
хабаровский край
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россия, хабаровский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
Россия, Хабаровский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин
09:22 24.08.2022 (обновлено: 10:36 24.08.2022)
 
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи

В МЧС уточнили, что четыре баржи, а не две, сорвало с якоря в Хабаровском крае

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБаржа с грузом металлолома
Баржа с грузом металлолома - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Баржа с грузом металлолома. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. В Николаевском районе сорвало с якоря не две, а четыре баржи, уточнили в главке МЧС по Хабаровскому краю.
"Две из них находятся на севере Амурского лимана, ближе к Сахалинскому заливу, другие две находятся южнее в Амурском лимане, у берегов острова Сахалин", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на борту барж — порядка 124 человек. Для их эвакуации направили вертолет Ми-8. Первые 15 рыбаков уже поднялись на борт, их доставят в поселок Озерпах.
Баржи, сцепленные друг с другом, оторвало от тягача при волнении моря в районе острова Байдукова и стало относить южнее, в сторону Сахалина. В район происшествия следуют два буксира — из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри. Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
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РоссияХабаровский крайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сахалин
 
 
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