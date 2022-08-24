https://ria.ru/20220824/barzhi-1811735377.html
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи - РИА Новости, 24.08.2022
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи
В Николаевском районе сорвало с якоря не две, а четыре баржи, уточнили в главке МЧС по Хабаровскому краю. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:22
2022-08-24T09:22
2022-08-24T10:36
россия
хабаровский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
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ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. В Николаевском районе сорвало с якоря не две, а четыре баржи, уточнили в главке МЧС по Хабаровскому краю."Две из них находятся на севере Амурского лимана, ближе к Сахалинскому заливу, другие две находятся южнее в Амурском лимане, у берегов острова Сахалин", — говорится в сообщении.По предварительным данным, на борту барж — порядка 124 человек. Для их эвакуации направили вертолет Ми-8. Первые 15 рыбаков уже поднялись на борт, их доставят в поселок Озерпах.Баржи, сцепленные друг с другом, оторвало от тягача при волнении моря в районе острова Байдукова и стало относить южнее, в сторону Сахалина. В район происшествия следуют два буксира — из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри. Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.
https://ria.ru/20220730/kater-1806031739.html
россия
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хабаровский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
Россия, Хабаровский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин
09:22 24.08.2022 (обновлено: 10:36 24.08.2022)
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи
В МЧС уточнили, что четыре баржи, а не две, сорвало с якоря в Хабаровском крае