https://ria.ru/20220824/barzhi-1811735377.html

В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи

В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи - РИА Новости, 24.08.2022

В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи

В Николаевском районе сорвало с якоря не две, а четыре баржи, уточнили в главке МЧС по Хабаровскому краю. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:22

2022-08-24T09:22

2022-08-24T10:36

россия

хабаровский край

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сахалин

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ХАБАРОВСК, 24 авг — РИА Новости. В Николаевском районе сорвало с якоря не две, а четыре баржи, уточнили в главке МЧС по Хабаровскому краю."Две из них находятся на севере Амурского лимана, ближе к Сахалинскому заливу, другие две находятся южнее в Амурском лимане, у берегов острова Сахалин", — говорится в сообщении.По предварительным данным, на борту барж — порядка 124 человек. Для их эвакуации направили вертолет Ми-8. Первые 15 рыбаков уже поднялись на борт, их доставят в поселок Озерпах.Баржи, сцепленные друг с другом, оторвало от тягача при волнении моря в районе острова Байдукова и стало относить южнее, в сторону Сахалина. В район происшествия следуют два буксира — из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри. Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

https://ria.ru/20220730/kater-1806031739.html

россия

хабаровский край

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, хабаровский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин