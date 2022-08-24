https://ria.ru/20220824/avtobusy-1811801409.html

Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы

Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы - РИА Новости, 24.08.2022

Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам муниципалитетов Верхневолжья ключи от 11 новых школьных автобусов, приобретенных за средства... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:58

2022-08-24T12:58

2022-08-24T12:58

тверская область

игорь руденя

транспорт

общество

глонасс (система навигации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811795124_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1fbc4ee4aaf561a5727974be8ce0aca3.jpg

ТВЕРЬ, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам муниципалитетов Верхневолжья ключи от 11 новых школьных автобусов, приобретенных за средства областного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства."Важно, что машины сделаны на российских предприятиях и оборудованы по самому последнему слову техники. Это современный транспорт повышенной комфортности, приспособленный для работы как в городских, так и в сельских условиях, отвечающий всем требованиям безопасности. Мы в целом ведем комплексную работу по повышению качества образования. Это, в том числе улучшение материально-технической базы школ и детских садов, колледжей", – сказал Руденя.В новых школьных автобусах марки "Газель Некст" на 23 посадочных места есть трансляционные громкоговорящие устройства, кнопки "сигнал водителю", дополнительные подножки пассажирской двери, ремни безопасности. Установлены проблесковые маячки система ГЛОНАСС и цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя. Автобусы также оснащены комплектами зимней резины, огнетушителями, аптечками, дозаторами для антисептических средств.Всего с 2019 года в муниципалитеты Тверской области поступил 221 новый школьный автобус при федеральной и региональной поддержке.

https://ria.ru/20220823/byudzhet-1811609293.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, транспорт, общество, глонасс (система навигации)