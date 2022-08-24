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Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы - РИА Новости, 24.08.2022
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Тверская область
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Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы
Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы - РИА Новости, 24.08.2022
Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам муниципалитетов Верхневолжья ключи от 11 новых школьных автобусов, приобретенных за средства... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:58
2022-08-24T12:58
тверская область
игорь руденя
транспорт
общество
глонасс (система навигации)
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ТВЕРЬ, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам муниципалитетов Верхневолжья ключи от 11 новых школьных автобусов, приобретенных за средства областного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства."Важно, что машины сделаны на российских предприятиях и оборудованы по самому последнему слову техники. Это современный транспорт повышенной комфортности, приспособленный для работы как в городских, так и в сельских условиях, отвечающий всем требованиям безопасности. Мы в целом ведем комплексную работу по повышению качества образования. Это, в том числе улучшение материально-технической базы школ и детских садов, колледжей", – сказал Руденя.В новых школьных автобусах марки "Газель Некст" на 23 посадочных места есть трансляционные громкоговорящие устройства, кнопки "сигнал водителю", дополнительные подножки пассажирской двери, ремни безопасности. Установлены проблесковые маячки система ГЛОНАСС и цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя. Автобусы также оснащены комплектами зимней резины, огнетушителями, аптечками, дозаторами для антисептических средств.Всего с 2019 года в муниципалитеты Тверской области поступил 221 новый школьный автобус при федеральной и региональной поддержке.
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игорь руденя, транспорт, общество, глонасс (система навигации)
Тверская область, Игорь Руденя, Транспорт, Общество, ГЛОНАСС (система навигации)
12:58 24.08.2022
 

Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы
Руденя передал муниципалитетам Тверской области новые школьные автобусы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду передал главам муниципалитетов Верхневолжья ключи от 11 новых школьных автобусов, приобретенных за средства областного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
"Важно, что машины сделаны на российских предприятиях и оборудованы по самому последнему слову техники. Это современный транспорт повышенной комфортности, приспособленный для работы как в городских, так и в сельских условиях, отвечающий всем требованиям безопасности. Мы в целом ведем комплексную работу по повышению качества образования. Это, в том числе улучшение материально-технической базы школ и детских садов, колледжей", – сказал Руденя.
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В новых школьных автобусах марки "Газель Некст" на 23 посадочных места есть трансляционные громкоговорящие устройства, кнопки "сигнал водителю", дополнительные подножки пассажирской двери, ремни безопасности. Установлены проблесковые маячки система ГЛОНАСС и цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя. Автобусы также оснащены комплектами зимней резины, огнетушителями, аптечками, дозаторами для антисептических средств.
Всего с 2019 года в муниципалитеты Тверской области поступил 221 новый школьный автобус при федеральной и региональной поддержке.
 
Тверская областьИгорь РуденяТранспортОбществоГЛОНАСС (система навигации)
 
 
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