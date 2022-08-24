https://ria.ru/20220824/arest-1811922968.html
В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего в ребенка из пистолета
В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего в ребенка из пистолета - РИА Новости, 24.08.2022
В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего в ребенка из пистолета
Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, выстрелившего из газового пистолета в ребенка, который получил химические ожоги, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:23
2022-08-24T18:23
2022-08-24T18:23
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, выстрелившего из газового пистолета в ребенка, который получил химические ожоги, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Ранее городской главк СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела о разбое после того, как неизвестный мужчина на детской площадке возле одного из домов на улице Стасовой потребовал у девятилетнего мальчика отдать ему мобильный телефон, а потом выстрелил в сторону ребенка из газового пистолета. Мальчику, который получил химические ожоги первой-второй степени, понадобилась медпомощь, сейчас он дома. Подозреваемый был задержан."Красногвардейский районный суд… рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Соколова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил, избрав Соколову стражу по 21 октября", - говорится в сообщении.Как уточняет судебная пресс-служба, мужчине было предъявлено обвинение во вторник, он признал вину.
https://ria.ru/20220824/arest-1811902208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали мужчину, стрелявшего в ребенка из пистолета
В Петербурге суд арестовал мужчину, который стрелял в ребенка из газового пистолета