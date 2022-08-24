https://ria.ru/20220824/arest-1811902208.html
В Петербурге арестовали фигуранта дела о детском порно
В Петербурге арестовали фигуранта дела о детском порно - РИА Новости, 24.08.2022
В Петербурге арестовали фигуранта дела о детском порно
Третий фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует из сообщения объединенной пресс-службы... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:14
2022-08-24T17:14
2022-08-24T17:14
россия
санкт-петербург
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Третий фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует из сообщения объединенной пресс-службы городских судов.Ранее городской главк СК РФ сообщал о задержании в Петербурге и Москве трех подозреваемых по этому делу, причем один из них, как выяснилось, ранее работал в органах опеки и попечительства.Московский райсуд Петербурга во вторник арестовал до 16 октября Дмитрия Степанова и Сергея Олюнина, которым за день до этого предъявили обвинение. Степанов не признал вину, Олюнин – признал частично."Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Вантеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктам "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил, избрав Вантееву стражу по 16 октября", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба судов, третьего фигуранта задержали во вторник, тогда же ему было предъявлено обвинение. Вантеев полностью признал вину.По версии следствия, группа изготовителей детского порно действовала в Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика (2007 год рождения) и распространяя материалы "неустановленному кругу лиц". Фотосъемки обнаженного ребенка проходили в квартире на Бассейной улице и в Ленобласти. Проверяются данные, что задержанные могут быть причастны к другим похожим эпизодам.
https://ria.ru/20220601/zhertvy-1792251940.html
https://ria.ru/20220812/prigovor-1809121647.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали фигуранта дела о детском порно
В Петербурге суд арестовал фигуранта дела об изготовлении и распространении детского порно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости.
Третий фигурант дела об изготовлении и распространении детской порнографии заключен в СИЗО в Санкт-Петербурге, следует
из сообщения объединенной пресс-службы городских судов.
Ранее городской главк СК РФ
сообщал о задержании в Петербурге
и Москве
трех подозреваемых по этому делу, причем один из них, как выяснилось, ранее работал в органах опеки и попечительства.
Московский райсуд Петербурга во вторник арестовал до 16 октября Дмитрия Степанова и Сергея Олюнина, которым за день до этого предъявили обвинение. Степанов не признал вину, Олюнин – признал частично.
"Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Вантеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 2 статьи 242.1, пунктам "б", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил, избрав Вантееву стражу по 16 октября", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба судов, третьего фигуранта задержали во вторник, тогда же ему было предъявлено обвинение. Вантеев полностью признал вину.
По версии следствия, группа изготовителей детского порно действовала в Петербурге с 2014 года, снимая семилетнего на тот момент мальчика (2007 год рождения) и распространяя материалы "неустановленному кругу лиц". Фотосъемки обнаженного ребенка проходили в квартире на Бассейной улице и в Ленобласти. Проверяются данные, что задержанные могут быть причастны к другим похожим эпизодам.