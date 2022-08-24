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Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.08.2022
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Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу о мошенничестве
Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.08.2022
Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы заочно арестовал директора компании Winterberg Group (бывший мажоритарный акционер BelkaCar) гражданина Германии Фабиана Кройхера по делу о... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:27
2022-08-24T13:27
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал директора компании Winterberg Group (бывший мажоритарный акционер BelkaCar) гражданина Германии Фабиана Кройхера по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского суда Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Кройхеру на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.Топ-менеджеру вменяется злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы. Расследование ведет главное следственное управление ГУМВД по Москве.По данным "Коммерсанта", Кройхер стал третьим фигурантом уголовного дела о мошенничестве с акциями каршеринговой фирмы BelkaCar, а также ООО "Брайнстон". Первые двое, инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group Ильмар Азмуханов и гендкомпании Singular СIS Ральф Новак, были задержаны в феврале и арестованы.Следствие считает, что бизнесмены причастны к незаконной продаже 52,47% акций BelkaCar и хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон", оценивая общий ущерб в сумму свыше 4 миллиардов рублей, писало издание.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
13:27 24.08.2022
 
Суд заочно арестовал немецкого бизнесмена по делу о мошенничестве

Суд заочно арестовал бизнесмена Кройхера по делу о мошенничестве с акциями BelkaCar

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал директора компании Winterberg Group (бывший мажоритарный акционер BelkaCar) гражданина Германии Фабиана Кройхера по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского суда Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Кройхеру на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.
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Топ-менеджеру вменяется злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы. Расследование ведет главное следственное управление ГУМВД по Москве.
По данным "Коммерсанта", Кройхер стал третьим фигурантом уголовного дела о мошенничестве с акциями каршеринговой фирмы BelkaCar, а также ООО "Брайнстон". Первые двое, инвестиционный директор швейцарского фонда Winterberg Group Ильмар Азмуханов и гендкомпании Singular СIS Ральф Новак, были задержаны в феврале и арестованы.
Следствие считает, что бизнесмены причастны к незаконной продаже 52,47% акций BelkaCar и хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон", оценивая общий ущерб в сумму свыше 4 миллиардов рублей, писало издание.
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