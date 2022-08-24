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Заключение в СИЗО Ройзману не грозит, считает юрист

Заключение в СИЗО Ройзману не грозит, считает юрист - РИА Новости, 24.08.2022

Заключение в СИЗО Ройзману не грозит, считает юрист

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не может быть заключён под арест, потому что статья о дискредитации ВС РФ, фигурантом которой он стал, этого не... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:07

2022-08-24T11:07

2022-08-24T11:09

евгений ройзман

происшествия

россия

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не может быть заключён под арест, потому что статья о дискредитации ВС РФ, фигурантом которой он стал, этого не предусматривает, заявила журналистам юрист Юлия Федотова, защищавшая его по административным делам.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. В квартире Ройзмана, его Фонда и частном музее Невской иконы сейчас проходят обыски."Если статья о дискредитации (280.3 УК РФ), то не может быть избрано содержание под стражей, потому что наказание до трёх лет. Нет никаких оснований заключать его под стражу. Он не собирается куда-то бежать, не является особо опасным рецидивистом, и он не обвиняется ни в чем насильственном… По идее, его должны освободить", - сказала Федотова журналистам.Обыски у Ройзмана она сочла незаконными.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811736251.html

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свердловская область

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евгений ройзман, происшествия, россия, свердловская область, екатеринбург