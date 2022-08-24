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На Алтае возбудили уголовное дело из-за ДТП с детьми-туристами

На Алтае возбудили уголовное дело из-за ДТП с детьми-туристами - РИА Новости, 24.08.2022

На Алтае возбудили уголовное дело из-за ДТП с детьми-туристами

Уголовное дело из-за травмирования двоих детей-туристов из Новосибирска возбудили в Республике Алтай, сообщили в СУСК по республике. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:01

2022-08-24T19:01

2022-08-24T19:23

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БАРНАУЛ, 24 авг - РИА Новости. Уголовное дело из-за травмирования двоих детей-туристов из Новосибирска возбудили в Республике Алтай, сообщили в СУСК по республике."Майминским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. Основанием послужила процессуальная проверка дорожно-транспортного происшествия с участием туристов из города Новосибирска, в результате которого пострадали несовершеннолетние шести и 10 лет. В августе автомобиль ГАЗ-66, принадлежащий одной из туристических компаний, вез отдыхающих из села Чемал к Каракольским озерам.В ведомстве уточняют, что во время экскурсии при движении по горной дороге двигатель автомобиля заглох, и ГАЗ-66 съехал назад, опрокинувшись на левый борт. В кузове находились туристы, в том числе дети. В результате они получили телесные повреждения различной степени тяжести. В больницу и полицию на территории Республики Алтай дети и их родители не обращались. Пострадавших обследовали в Новосибирске.Следователи изъяли и осмотрели ГАЗ-66, назначена судебная автотехническая экспертиза. "Поскольку директор туристической компании и водитель автомобиля проживают за пределами Республики Алтай и уклоняются от явки к следователю, в отдел полиции направлено поручение об установлении местонахождения и обеспечения их участия в проверочных мероприятиях", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220824/ubiystvo-1811839362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, происшествия, республика алтай, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости - туризм, туристы