https://ria.ru/20220824/aktsiya-1813161144.html

Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота"

Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота" - РИА Новости, 30.08.2022

Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота"

Более 1,5 тысячи предметов одежды и школьных принадлежностей принесли москвичи на обмен накануне учебного года в рамках пятой акции "Зелёная суббота", сообщила... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-24T21:51

2022-08-24T21:51

2022-08-30T14:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

антон кульбачевский

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

экологическая партия "зеленые"

экология

экология в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи предметов одежды и школьных принадлежностей принесли москвичи на обмен накануне учебного года в рамках пятой акции "Зелёная суббота", сообщила председатель московского отделения партии "Зелёные" Александра КудзаговаРуководитель департамента Антон Кульбачевский отметил, что переход к осознанному потреблению – это вклад, который каждый из граждан может сделать в предотвращение климатических изменений."Согласно сценарию развития города эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. Этого планируется достичь, в первую очередь, за счет повышения эффективности генерации энергии, снижения энергопотребления зданиями, продолжения электрификации транспорта", - добавил Кульбачевский.В сообщении уточнили, что следующая "Зелёная суббота" пройдет в столице 24 сентября и будет посвящена обмену товарами и аксессуарами для животных.

https://ria.ru/20220725/aktsiya-1804857343.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, антон кульбачевский, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, экологическая партия "зеленые", экология, экология в россии