21:51 24.08.2022 (обновлено: 14:53 30.08.2022)
Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота"
© Фото : Российская экологическая партия "Зелёные"Более 1,5 тыс вещей на обмен принесли москвичи в рамках акции "Зелёная суббота"
Более 1,5 тыс вещей на обмен принесли москвичи в рамках акции "Зелёная суббота"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи предметов одежды и школьных принадлежностей принесли москвичи на обмен накануне учебного года в рамках пятой акции "Зелёная суббота", сообщила председатель московского отделения партии "Зелёные" Александра Кудзагова
"С каждым разом москвичи приносят всё больше вещей на акцию обмена. В этот раз принесли более 1,5 тысяч предметов: десятки рюкзаков, комплекты школьной формы, обувь, почти тысячу учебников и канцелярских товаров. Здесь же оказались точилка в форме телефонной будки, ватрушка для катания, ласты и даже справочник по элементарной математике М.Я. Выгодского 1964 года издания", - рассказала Кудзагова, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Руководитель департамента Антон Кульбачевский отметил, что переход к осознанному потреблению – это вклад, который каждый из граждан может сделать в предотвращение климатических изменений.
"Согласно сценарию развития города эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. Этого планируется достичь, в первую очередь, за счет повышения эффективности генерации энергии, снижения энергопотребления зданиями, продолжения электрификации транспорта", - добавил Кульбачевский.
В сообщении уточнили, что следующая "Зелёная суббота" пройдет в столице 24 сентября и будет посвящена обмену товарами и аксессуарами для животных.