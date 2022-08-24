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Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота" - РИА Новости, 30.08.2022
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Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота"
Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота" - РИА Новости, 30.08.2022
Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота"
Более 1,5 тысячи предметов одежды и школьных принадлежностей принесли москвичи на обмен накануне учебного года в рамках пятой акции "Зелёная суббота", сообщила... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-24T21:51
2022-08-30T14:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
антон кульбачевский
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
экологическая партия "зеленые"
экология
экология в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи предметов одежды и школьных принадлежностей принесли москвичи на обмен накануне учебного года в рамках пятой акции "Зелёная суббота", сообщила председатель московского отделения партии "Зелёные" Александра КудзаговаРуководитель департамента Антон Кульбачевский отметил, что переход к осознанному потреблению – это вклад, который каждый из граждан может сделать в предотвращение климатических изменений."Согласно сценарию развития города эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. Этого планируется достичь, в первую очередь, за счет повышения эффективности генерации энергии, снижения энергопотребления зданиями, продолжения электрификации транспорта", - добавил Кульбачевский.В сообщении уточнили, что следующая "Зелёная суббота" пройдет в столице 24 сентября и будет посвящена обмену товарами и аксессуарами для животных.
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общество, антон кульбачевский, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, экологическая партия "зеленые", экология, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Антон Кульбачевский, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Экологическая партия "Зеленые", Экология, Экология в России
21:51 24.08.2022 (обновлено: 14:53 30.08.2022)
 

Более полутора тысяч вещей принесли москвичи на акции "Зеленая суббота"

© Фото : Российская экологическая партия "Зелёные"Более 1,5 тыс вещей на обмен принесли москвичи в рамках акции "Зелёная суббота"
Более 1,5 тыс вещей на обмен принесли москвичи в рамках акции Зелёная суббота - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Российская экологическая партия "Зелёные"
Более 1,5 тыс вещей на обмен принесли москвичи в рамках акции "Зелёная суббота"
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 1,5 тысячи предметов одежды и школьных принадлежностей принесли москвичи на обмен накануне учебного года в рамках пятой акции "Зелёная суббота", сообщила председатель московского отделения партии "Зелёные" Александра Кудзагова
"С каждым разом москвичи приносят всё больше вещей на акцию обмена. В этот раз принесли более 1,5 тысяч предметов: десятки рюкзаков, комплекты школьной формы, обувь, почти тысячу учебников и канцелярских товаров. Здесь же оказались точилка в форме телефонной будки, ватрушка для катания, ласты и даже справочник по элементарной математике М.Я. Выгодского 1964 года издания", - рассказала Кудзагова, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Руководитель департамента Антон Кульбачевский отметил, что переход к осознанному потреблению – это вклад, который каждый из граждан может сделать в предотвращение климатических изменений.
"Согласно сценарию развития города эмиссия парниковых газов в Москве может снизиться на 25% к 2030 году. Этого планируется достичь, в первую очередь, за счет повышения эффективности генерации энергии, снижения энергопотребления зданиями, продолжения электрификации транспорта", - добавил Кульбачевский.
В сообщении уточнили, что следующая "Зелёная суббота" пройдет в столице 24 сентября и будет посвящена обмену товарами и аксессуарами для животных.
Акция дарения вещей Зеленая суббота - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 18:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоАнтон КульбачевскийМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыЭкологическая партия "Зеленые"ЭкологияЭкология в России
 
 
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