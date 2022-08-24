Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"

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Находящаяся под охраной российских военнослужащих Запорожская АЭС снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Повреждена насосная станция и технические помещения. Критически важные инфраструктуры не были затронуты снарядами. Сотрудники атомной станции утверждают, что радиационный фон не превышает нормы.