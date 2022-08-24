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Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 24.08.2022
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Находящаяся под охраной российских военнослужащих Запорожская АЭС снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Повреждена насосная станция и технические помещения. Критически важные инфраструктуры не были затронуты снарядами. Сотрудники атомной станции утверждают, что радиационный фон не превышает нормы.
2022-08-24T17:29
2022-08-24T17:29
2022-08-24T17:29
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
2022-08-24T17:29
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PT0M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, энергодар, запорожье, обстрелы, станция
Видео, Энергодар, Запорожье, обстрелы, Станция
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Находящаяся под охраной российских военнослужащих Запорожская АЭС снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Повреждена насосная станция и технические помещения. Критически важные инфраструктуры не были затронуты снарядами. Сотрудники атомной станции утверждают, что радиационный фон не превышает нормы.
2022-08-24T17:29
true
PT0M58S
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Находящаяся под охраной российских военнослужащих Запорожская АЭС снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Повреждена насосная станция и технические помещения. Критически важные инфраструктуры не были затронуты снарядами. Сотрудники атомной станции утверждают, что радиационный фон не превышает нормы.