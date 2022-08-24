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Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 24.08.2022
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Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 24.08.2022
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Находящаяся под охраной российских военнослужащих Запорожская АЭС снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Повреждена насосная станция и технические помещения. Критически важные инфраструктуры не были затронуты снарядами. Сотрудники атомной станции утверждают, что радиационный фон не превышает нормы.
2022-08-24T17:29
2022-08-24T17:29
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Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
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видео, энергодар, запорожье, обстрелы, станция
Видео, Энергодар, Запорожье, обстрелы, Станция
Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"
Находящаяся под охраной российских военнослужащих Запорожская АЭС снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Повреждена насосная станция и технические помещения. Критически важные инфраструктуры не были затронуты снарядами. Сотрудники атомной станции утверждают, что радиационный фон не превышает нормы.
2022-08-24T17:29
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17:29 24.08.2022
 

Последствия ударов по энергоблокам Запорожской АЭС из РСЗО "Ураган"

Читать ria.ru в
Находящаяся под охраной российских военнослужащих Запорожская АЭС снова подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Повреждена насосная станция и технические помещения. Критически важные инфраструктуры не были затронуты снарядами. Сотрудники атомной станции утверждают, что радиационный фон не превышает нормы.
 
ЭнергодарЗапорожье
 
 
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