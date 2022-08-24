https://ria.ru/20220824/aes-1811853992.html

В МАГАТЭ сообщили о проведении в Стамбуле консультации по ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили о проведении в Стамбуле консультации по ЗАЭС - РИА Новости, 24.08.2022

В МАГАТЭ сообщили о проведении в Стамбуле консультации по ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что проводит в Стамбуле технические консультации в связи с предстоящей миссией на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:35

2022-08-24T15:35

2022-08-24T16:11

магатэ

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энергодар

стамбул

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в мире

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что проводит в Стамбуле технические консультации в связи с предстоящей миссией на Запорожскую АЭС.Накануне Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должна состояться в течение следующих нескольких дней, он намерен возглавить ее лично."Важные технические консультации сегодня в Стамбуле по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на украинскую Запорожскую АЭС", - написал Гросси в Twitter, сопроводив фотографией, на которой также запечатлены глава "Росатома" Алексей Лихачёв и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Лихачёв по итогам встречи заявил, что Россия готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в организации миссии.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220824/aes-1811785948.html

https://ria.ru/20220824/zaes-1811832734.html

энергодар

стамбул

россия

украина

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магатэ, запорожская аэс, энергодар, стамбул, россия, украина, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"