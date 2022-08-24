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Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа - РИА Новости, 24.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220824/adashevskaya-1811857684.html
Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа
Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа - РИА Новости, 24.08.2022
Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа
Прощание с одной из старейших актрис БДТ имени Г.А. Товстоногова, заслуженной артисткой России Мариной Адашевской состоится 27 августа, сообщает театр. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:50
2022-08-24T15:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Прощание с одной из старейших актрис БДТ имени Г.А. Товстоногова, заслуженной артисткой России Мариной Адашевской состоится 27 августа, сообщает театр."С 11.30 до 12.30 на Основной сцене БДТ пройдет гражданская панихида", — говорится в сообщении.Отпевание состоится в Санкт-Петербургском крематории на Шафировском шоссе.Марина Адашевская родилась 4 мая 1927 года в Ленинграде в семье знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени А.С. Пушкина Константина Адашевского и Елены Адашевской (Гончаровой). Семья дружила с Виталием Полицеймако, Владимиром Чесноковым, Екатериной Корчагиной-Александровской, а соседями по дому были Сергей Довлатов и Аркадий Райкин. Впервые Марина Адашевская вышла на сцену шестилетней девочкой в спектакле "Кукольный дом" по Ибсену, а в труппу БДТ была принята в 1950 году.Одними из самых важных ее работ стали Степанида в "Мещанах" (1947 год), Марджори в спектакле "Снежок" (1949), Смеральдина в "Слуге двух господ" (1953), Глория в "Синьор Марио пишет комедию" (1958), Ануш в "Хануме" (1972), Тетушка Ади в "Кошки-мышки" (1974), Няня Гинес в "Доме, где разбиваются сердца" (2002) и Анна Семеновна Ислаева в "Месяце в деревне" (2009). В знаменитом спектакле "Идиот" (1957) Адашевская была партнершей по сцене Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной, Эмилии Поповой. Адашевская продолжала выходить на сцену в возрасте 90 лет, а также работала в экспериментальных проектах БДТ.Она скончалась 21 августа на 96-м году жизни.
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новости культуры, сергей довлатов, аркадий райкин, иннокентий смоктуновский, россия, ленинград
Культура, Новости культуры, Сергей Довлатов, Аркадий Райкин, Иннокентий Смоктуновский, Россия, Ленинград
15:50 24.08.2022
 
Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа

Прощание с одной из старейших актрис БДТ Мариной Адашевской состоится 27 августа

© Фото : Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. ТовстоноговаЗаслуженная артистка России Марина Адашевская
Заслуженная артистка России Марина Адашевская - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Прощание с одной из старейших актрис БДТ имени Г.А. Товстоногова, заслуженной артисткой России Мариной Адашевской состоится 27 августа, сообщает театр.
"С 11.30 до 12.30 на Основной сцене БДТ пройдет гражданская панихида", — говорится в сообщении.
Отпевание состоится в Санкт-Петербургском крематории на Шафировском шоссе.
Марина Адашевская родилась 4 мая 1927 года в Ленинграде в семье знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени А.С. Пушкина Константина Адашевского и Елены Адашевской (Гончаровой). Семья дружила с Виталием Полицеймако, Владимиром Чесноковым, Екатериной Корчагиной-Александровской, а соседями по дому были Сергей Довлатов и Аркадий Райкин. Впервые Марина Адашевская вышла на сцену шестилетней девочкой в спектакле "Кукольный дом" по Ибсену, а в труппу БДТ была принята в 1950 году.
Одними из самых важных ее работ стали Степанида в "Мещанах" (1947 год), Марджори в спектакле "Снежок" (1949), Смеральдина в "Слуге двух господ" (1953), Глория в "Синьор Марио пишет комедию" (1958), Ануш в "Хануме" (1972), Тетушка Ади в "Кошки-мышки" (1974), Няня Гинес в "Доме, где разбиваются сердца" (2002) и Анна Семеновна Ислаева в "Месяце в деревне" (2009). В знаменитом спектакле "Идиот" (1957) Адашевская была партнершей по сцене Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной, Эмилии Поповой.
Адашевская продолжала выходить на сцену в возрасте 90 лет, а также работала в экспериментальных проектах БДТ.
Она скончалась 21 августа на 96-м году жизни.
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КультураНовости культурыСергей ДовлатовАркадий РайкинИннокентий СмоктуновскийРоссияЛенинград
 
 
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