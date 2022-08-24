https://ria.ru/20220824/adashevskaya-1811857684.html

Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа

Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа - РИА Новости, 24.08.2022

Прощание с Мариной Адашевской состоится 27 августа

Прощание с одной из старейших актрис БДТ имени Г.А. Товстоногова, заслуженной артисткой России Мариной Адашевской состоится 27 августа, сообщает театр. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:50

2022-08-24T15:50

2022-08-24T15:50

культура

новости культуры

сергей довлатов

аркадий райкин

иннокентий смоктуновский

россия

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811154304_0:288:533:588_1920x0_80_0_0_0d44e974dbac26ff31fc39a9637cb41f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Прощание с одной из старейших актрис БДТ имени Г.А. Товстоногова, заслуженной артисткой России Мариной Адашевской состоится 27 августа, сообщает театр."С 11.30 до 12.30 на Основной сцене БДТ пройдет гражданская панихида", — говорится в сообщении.Отпевание состоится в Санкт-Петербургском крематории на Шафировском шоссе.Марина Адашевская родилась 4 мая 1927 года в Ленинграде в семье знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени А.С. Пушкина Константина Адашевского и Елены Адашевской (Гончаровой). Семья дружила с Виталием Полицеймако, Владимиром Чесноковым, Екатериной Корчагиной-Александровской, а соседями по дому были Сергей Довлатов и Аркадий Райкин. Впервые Марина Адашевская вышла на сцену шестилетней девочкой в спектакле "Кукольный дом" по Ибсену, а в труппу БДТ была принята в 1950 году.Одними из самых важных ее работ стали Степанида в "Мещанах" (1947 год), Марджори в спектакле "Снежок" (1949), Смеральдина в "Слуге двух господ" (1953), Глория в "Синьор Марио пишет комедию" (1958), Ануш в "Хануме" (1972), Тетушка Ади в "Кошки-мышки" (1974), Няня Гинес в "Доме, где разбиваются сердца" (2002) и Анна Семеновна Ислаева в "Месяце в деревне" (2009). В знаменитом спектакле "Идиот" (1957) Адашевская была партнершей по сцене Иннокентия Смоктуновского, Татьяны Дорониной, Эмилии Поповой. Адашевская продолжала выходить на сцену в возрасте 90 лет, а также работала в экспериментальных проектах БДТ.Она скончалась 21 августа на 96-м году жизни.

https://ria.ru/20220824/sasamoto-1811771513.html

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей довлатов, аркадий райкин, иннокентий смоктуновский, россия, ленинград