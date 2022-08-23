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Более 4,6 тысячи проблем в сфере ЖКХ решили за неделю в МО
Более 4,6 тысячи проблем в сфере ЖКХ решили за неделю в МО - РИА Новости, 23.08.2022
Более 4,6 тысячи проблем в сфере ЖКХ решили за неделю в МО
Жители Подмосковья направили в Единую диспетчерскую службу около 6,3 тысячи заявок на решение проблем в сфере ЖКХ в течение прошлой недели. При этом удалось... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:36
2022-08-23T19:36
2022-08-23T19:36
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жкх
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Жители Подмосковья направили в Единую диспетчерскую службу около 6,3 тысячи заявок на решение проблем в сфере ЖКХ в течение прошлой недели. При этом удалось закрыть 4,6 тысячи обращений. Об этом сообщил телеканал "360".По словам руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой, количество обращений уменьшилось на 2% в сравнении с показателями прошлой недели. При этом количество жалоб снижается уже вторую неделю подряд.Лучше всего данные показатели в Шаховской, Можайском, Волоколамском, Пущино и Протвино. При этом жители Восхода и Молодежного не отправили ни одной заявки.Самой частой причиной обращений является ненадлежащая уборка подъездов. На втором месте – устранение неисправностей лифтового оборудования. Третье место по количеству обращений заняла категория "Восстановить освещение подъезда/входной группы".Ольга Федина напомнила, что оправить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал "ЕДС МО". Так решить проблемы в сфере ЖКХ получится быстрее всего, при этом качество работ согласовывает сам заявитель.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), жкх, госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Госжилинспекция
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Жители Подмосковья направили в Единую диспетчерскую службу около 6,3 тысячи заявок на решение проблем в сфере ЖКХ в течение прошлой недели. При этом удалось закрыть 4,6 тысячи обращений. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По словам руководителя Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой, количество обращений уменьшилось на 2% в сравнении с показателями прошлой недели. При этом количество жалоб снижается уже вторую неделю подряд.
Лучше всего данные показатели в Шаховской, Можайском, Волоколамском, Пущино и Протвино. При этом жители Восхода и Молодежного не отправили ни одной заявки.
Самой частой причиной обращений является ненадлежащая уборка подъездов. На втором месте – устранение неисправностей лифтового оборудования. Третье место по количеству обращений заняла категория "Восстановить освещение подъезда/входной группы".
Ольга Федина напомнила, что оправить заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал "ЕДС МО". Так решить проблемы в сфере ЖКХ получится быстрее всего, при этом качество работ согласовывает сам заявитель.