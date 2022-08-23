https://ria.ru/20220823/zhiteli-1811549325.html

Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА

Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА - РИА Новости, 23.08.2022

Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА

Жители перешедшей под контроль ВС РФ Херсонской области, которые поддались паническим настроениям и уехали в другие регионы Украины, столкнулись там с... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:58

2022-08-23T13:58

2022-08-23T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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украина

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Жители перешедшей под контроль ВС РФ Херсонской области, которые поддались паническим настроениям и уехали в другие регионы Украины, столкнулись там с равнодушием и враждебностью, сообщил врио главы администрации области Сергей Елисеев."Люди, которые уехали на территорию Украины, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием, а то и враждебностью принимающей стороны. Созвонившись со своими родственниками, которые остались здесь, они убеждаются, что на Херсонщине жизнь налаживается. Новая власть пытается сделать для этого все возможное", - приводит слова Елисеева пресс-служба администрации.По его словам, Херсонская область потихонечку возрождается, а уехавшие жители, которые поддались паническим настроениям, возвращаются назад."У этого региона есть большое будущее в составе огромной многонациональной России", - подчеркнул Елисеев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220822/superjob-1811400502.html

https://ria.ru/20220823/obuchenie-1811475666.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы рф