13:58 23.08.2022 (обновлено: 14:00 23.08.2022)
Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА
Власти Херсонской области: уехавшие на Украину жители региона столкнулись с враждебностью
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Жители перешедшей под контроль ВС РФ Херсонской области, которые поддались паническим настроениям и уехали в другие регионы Украины, столкнулись там с равнодушием и враждебностью, сообщил врио главы администрации области Сергей Елисеев.
"Люди, которые уехали на территорию Украины, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием, а то и враждебностью принимающей стороны. Созвонившись со своими родственниками, которые остались здесь, они убеждаются, что на Херсонщине жизнь налаживается. Новая власть пытается сделать для этого все возможное", - приводит слова Елисеева пресс-служба администрации.
По его словам, Херсонская область потихонечку возрождается, а уехавшие жители, которые поддались паническим настроениям, возвращаются назад.
"У этого региона есть большое будущее в составе огромной многонациональной России", - подчеркнул Елисеев.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.