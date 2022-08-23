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Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/zhiteli-1811549325.html
Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА
Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА - РИА Новости, 23.08.2022
Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА
Жители перешедшей под контроль ВС РФ Херсонской области, которые поддались паническим настроениям и уехали в другие регионы Украины, столкнулись там с... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:58
2022-08-23T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Жители перешедшей под контроль ВС РФ Херсонской области, которые поддались паническим настроениям и уехали в другие регионы Украины, столкнулись там с равнодушием и враждебностью, сообщил врио главы администрации области Сергей Елисеев."Люди, которые уехали на территорию Украины, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием, а то и враждебностью принимающей стороны. Созвонившись со своими родственниками, которые остались здесь, они убеждаются, что на Херсонщине жизнь налаживается. Новая власть пытается сделать для этого все возможное", - приводит слова Елисеева пресс-служба администрации.По его словам, Херсонская область потихонечку возрождается, а уехавшие жители, которые поддались паническим настроениям, возвращаются назад."У этого региона есть большое будущее в составе огромной многонациональной России", - подчеркнул Елисеев.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
13:58 23.08.2022 (обновлено: 14:00 23.08.2022)
 
Уехавшие на Украину херсонцы столкнулись с враждебностью, заявили в ВГА

Власти Херсонской области: уехавшие на Украину жители региона столкнулись с враждебностью

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Жители перешедшей под контроль ВС РФ Херсонской области, которые поддались паническим настроениям и уехали в другие регионы Украины, столкнулись там с равнодушием и враждебностью, сообщил врио главы администрации области Сергей Елисеев.
"Люди, которые уехали на территорию Украины, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием, а то и враждебностью принимающей стороны. Созвонившись со своими родственниками, которые остались здесь, они убеждаются, что на Херсонщине жизнь налаживается. Новая власть пытается сделать для этого все возможное", - приводит слова Елисеева пресс-служба администрации.
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По его словам, Херсонская область потихонечку возрождается, а уехавшие жители, которые поддались паническим настроениям, возвращаются назад.
"У этого региона есть большое будущее в составе огромной многонациональной России", - подчеркнул Елисеев.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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