https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811680562.html

Зеленский пригрозил вернуть Крым "любыми средствами"

Зеленский пригрозил вернуть Крым "любыми средствами" - РИА Новости, 23.08.2022

Зеленский пригрозил вернуть Крым "любыми средствами"

Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами", его слова приводит агентство Reuters. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:39

2022-08-23T19:39

2022-08-23T22:12

россия

украина

республика крым

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами", его слова приводит агентство Reuters."Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", — произнес Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита "Крымская платформа".Второй саммит "Крымской платформы", организованной по инициативе Украины, проходит в режиме онлайн 23 августа. Среди целей саммита киевские власти называют обсуждение путей так называемой "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Киев регулярно выступает с агрессивными заявлениями и угрозами в адрес Москвы. Так, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост". В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803412353.html

https://ria.ru/20220823/aksenov-1811483533.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, украина, республика крым