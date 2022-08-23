https://ria.ru/20220823/zelenskiy-1811677697.html

Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня

Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня - РИА Новости, 23.08.2022

Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы "успокоить Россию". РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:29

2022-08-23T19:29

2022-08-23T22:38

в мире

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы "успокоить Россию"."В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что "Минска-3" не будет. <...> Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию, — этим государство Украина заниматься не будет", — заявил он на брифинге после саммита "Крымской платформы". Зеленский добавил, что киевские власти хотят "много чего" добиться до наступления зимы.Ранее Зеленский заявил, что если в ДНР состоится международный трибунал над украинскими военными, то переговоры Украины с Россией будут невозможны. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего стороны решили продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференцсвязи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что Украина передала письменные предложения по будущему договору. В Москве назвали их шагом навстречу, отметив, что Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала навстречу два шага. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Тем не менее позже министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для торможения переговорного процесса. В частности, Киев представил свой проект соглашения, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.По его словам, Киев саботирует переговорный процесс: Украина отказывается от собственных предложений и устраивает провокации. На ее позицию серьезно влияет Запад, представители которого не раз заявляли, что Россию нужно "победить на поле боя". В таких условиях, по мнению Лаврова, в переговорах смысла нет, но Россия никогда не отказывалась от возможности диалога.

https://ria.ru/20220823/korban-1811615960.html

https://ria.ru/20220729/ukraina-1805983343.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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