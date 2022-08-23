https://ria.ru/20220823/zasukha-1811539441.html

Засуха в Европе грозит стать самой сильной за 500 лет, заявили в ЕК

Засуха в Европе грозит стать самой сильной за 500 лет, заявили в ЕК - РИА Новости, 23.08.2022

Засуха в Европе грозит стать самой сильной за 500 лет, заявили в ЕК

Засуха в Европе может оказаться самой серьезной за последние 500 лет, заявил на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:20

2022-08-23T13:20

2022-08-23T14:25

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БРЮССЕЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Засуха в Европе может оказаться самой серьезной за последние 500 лет, заявил на брифинге представитель пресс-службы Еврокомиссии."Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", — сказал он.Европа этим летом пережила несколько волн аномальной жары, что привело к обмелению рек, в том числе таких крупных, как Рейн, Дунай и Темза, а также к лесным пожарам в Португалии, Словении, Чехии, Албании, Испании и Франции. Существенно пострадало сельское хозяйство, во многих странах фермеры заявляют о значительных потерях урожая.Кроме того, чрезвычайно низкий уровень рек не может обеспечить надлежащую работу гидроэлектростанций, а отсутствие ветра не позволяет ветряным турбинам выработать достаточно энергии. И даже атомные электростанции испытывают проблемы с охлаждением систем, что не позволяет им работать на всю мощь. Из-за этого власти европейских стран призывают граждан экономить энергию, воду и топливо, что еще больше усугубляет ситуацию в экономике.

https://ria.ru/20220822/frantsiya-1811431633.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, европа, еврокомиссия, погода