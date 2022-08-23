15:24 23.08.2022 (обновлено: 15:36 23.08.2022)
В Запорожье число фирм, вставших на учет в налоговую, выросло в пять раз
Количество организаций Запорожья на налоговом учете увеличилось в пять с половиной раз
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка зерноуборочных комбайнов для передачи в Запорожскую и Херсонскую области
Подготовка зерноуборочных комбайнов для передачи в Запорожскую и Херсонскую области. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Количество организаций и предпринимателей, поставленных на учет в налоговой службе Запорожской области, увеличилось с начала июля в 5,5 раза - до 5582 налогоплательщиков, заявил РИА Новости представитель руководства службы.
"Стоит отметить, что количество поставленных на учет организаций и предпринимателей увеличилось в 5,5 раз с 1 июля текущего года, что свидетельствует о желании бизнеса работать в правовом поле", - сказал собеседник агентства.
Говоря о цифрах, представитель налоговой службы отметил, что по состоянию на 22 августа поставлено на учет в Запорожской области 5 852 налогоплательщика, в том числе 4 351 индивидуальный предприниматель и 1501 организация. Из них, в частности, работают в области сельского хозяйства 471, торговли - 110, в сфере образования и здравоохранения - 30, ремонта и технического обслуживания - 12, в сфере транспорта - 31, строительства и производства - 117, в сфере услуг - 144.
"Также в настоящий момент поставлены на учет уже более 30% налогоплательщиков, которые являлись крупнейшими для области до освобождения", - добавил он.