https://ria.ru/20220823/zaporozhe-1811561262.html

В Запорожье число фирм, вставших на учет в налоговую, выросло в пять раз

В Запорожье число фирм, вставших на учет в налоговую, выросло в пять раз - РИА Новости, 23.08.2022

В Запорожье число фирм, вставших на учет в налоговую, выросло в пять раз

Количество организаций и предпринимателей, поставленных на учет в налоговой службе Запорожской области, увеличилось с начала июля в 5,5 раза - до 5582... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:24

2022-08-23T15:24

2022-08-23T15:36

экономика

запорожье

налоги

бизнес

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ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Количество организаций и предпринимателей, поставленных на учет в налоговой службе Запорожской области, увеличилось с начала июля в 5,5 раза - до 5582 налогоплательщиков, заявил РИА Новости представитель руководства службы."Стоит отметить, что количество поставленных на учет организаций и предпринимателей увеличилось в 5,5 раз с 1 июля текущего года, что свидетельствует о желании бизнеса работать в правовом поле", - сказал собеседник агентства.Говоря о цифрах, представитель налоговой службы отметил, что по состоянию на 22 августа поставлено на учет в Запорожской области 5 852 налогоплательщика, в том числе 4 351 индивидуальный предприниматель и 1501 организация. Из них, в частности, работают в области сельского хозяйства 471, торговли - 110, в сфере образования и здравоохранения - 30, ремонта и технического обслуживания - 12, в сфере транспорта - 31, строительства и производства - 117, в сфере услуг - 144."Также в настоящий момент поставлены на учет уже более 30% налогоплательщиков, которые являлись крупнейшими для области до освобождения", - добавил он.

https://ria.ru/20220823/nalogi-1811546905.html

https://ria.ru/20220822/superjob-1811400502.html

запорожье

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

экономика, запорожье, налоги, бизнес, предприниматели, ситуация в днр и лнр