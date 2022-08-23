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В Европарламенте показали лицемерие Запада - РИА Новости, 23.08.2022
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В Европарламенте показали лицемерие Запада
В Европарламенте показали лицемерие Запада - РИА Новости, 23.08.2022
В Европарламенте показали лицемерие Запада
Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. “Проблема Европы и США в отсутствии... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:17
2022-08-23T15:43
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. “Проблема Европы и США в отсутствии проблем, когда их "партнеры-единомышленники" нарушают права человека. А при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Даешь больше "избирательной человечности", — написал политик в Twitter.Поводом для возмущения послужила новость, что палестинские правозащитные организации сначала были объявлены Израилем вне закона, затем в их офисах были проведены обыски, а страны ЕС и США только выразили свою озабоченность по этому поводу.Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене. Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789201879.html
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в мире, европа, европарламент, сша
В мире, Европа, Европарламент, США
14:17 23.08.2022 (обновлено: 15:43 23.08.2022)
 
В Европарламенте показали лицемерие Запада

Депутат Европарламента Мик Уоллес показал лицемерие Запада

CC BY-SA 2.0 / GUE/NGL / Депутат Европарламента Мик Уоллес
Депутат Европарламента Мик Уоллес - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY-SA 2.0 / GUE/NGL /
Депутат Европарламента Мик Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

“Проблема Европы и США в отсутствии проблем, когда их "партнеры-единомышленники" нарушают права человека. А при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Даешь больше "избирательной человечности", — написал политик в Twitter.
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Поводом для возмущения послужила новость, что палестинские правозащитные организации сначала были объявлены Израилем вне закона, затем в их офисах были проведены обыски, а страны ЕС и США только выразили свою озабоченность по этому поводу.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене. Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
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