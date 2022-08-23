https://ria.ru/20220823/zapad-1811555219.html

В Европарламенте показали лицемерие Запада

В Европарламенте показали лицемерие Запада - РИА Новости, 23.08.2022

В Европарламенте показали лицемерие Запада

Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. “Проблема Европы и США в отсутствии... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:17

2022-08-23T14:17

2022-08-23T15:43

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. “Проблема Европы и США в отсутствии проблем, когда их "партнеры-единомышленники" нарушают права человека. А при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Даешь больше "избирательной человечности", — написал политик в Twitter.Поводом для возмущения послужила новость, что палестинские правозащитные организации сначала были объявлены Израилем вне закона, затем в их офисах были проведены обыски, а страны ЕС и США только выразили свою озабоченность по этому поводу.Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене. Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789201879.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, европарламент, сша