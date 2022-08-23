14:17 23.08.2022 (обновлено: 15:43 23.08.2022)
В Европарламенте показали лицемерие Запада
Депутат Европарламента Мик Уоллес показал лицемерие Запада
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Депутат Европарламента Мик Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.
“Проблема Европы и США в отсутствии проблем, когда их "партнеры-единомышленники" нарушают права человека. А при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Даешь больше "избирательной человечности", — написал политик в Twitter.
“Проблема Европы и США в отсутствии проблем, когда их "партнеры-единомышленники" нарушают права человека. А при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Даешь больше "избирательной человечности", — написал политик в Twitter.
Поводом для возмущения послужила новость, что палестинские правозащитные организации сначала были объявлены Израилем вне закона, затем в их офисах были проведены обыски, а страны ЕС и США только выразили свою озабоченность по этому поводу.
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене. Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором указал на двойные стандарты в поведении США на международной арене. Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.