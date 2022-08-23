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Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/zaes-1811710718.html
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2022
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поинтересовался у заместителя генсека организации Розмари ДиКарло, удалось ли Антониу Гутеррешу в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:41
2022-08-23T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
антониу гутерреш
розмари дикарло
владимир зеленский
украина
киев
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поинтересовался у заместителя генсека организации Розмари ДиКарло, удалось ли Антониу Гутеррешу в ходе визита на Украину добиться от Владимира Зеленского обещания не стрелять по Запорожской АЭС."Недавно на Украине с визитом побывал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Мы связывали с его поездкой определенные надежды. Рассчитывали, что ООН наконец-то твердо потребует от Киева прекратить обстрелы станции. Но мы не услышали от Антониу Гутерреша слов осуждения происходящего, кроме призыва к тому, что "военные действия должны обходить ЗАЭС стороной", - сказал Небензя."Хотелось бы спросить у госпожи Розмари ДиКарло, удалось ли генсекретарю добиться от Владимира Зеленского обещания прекратить обстрелы станции? Какую оценку секретариат ООН может дать тому, что обстрелы станции со стороны Украины продолжаются в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуацией?" - отметил он.
https://ria.ru/20220823/zaes-1811710165.html
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в мире, цены на нефть, антониу гутерреш, розмари дикарло, владимир зеленский, украина, киев, оон, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Антониу Гутерреш, Розмари ДиКарло, Владимир Зеленский, Украина, Киев, ООН, МАГАТЭ
23:41 23.08.2022
 
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС

Небензя спросил у ООН, смог ли Гутерреш добиться от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 авг – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поинтересовался у заместителя генсека организации Розмари ДиКарло, удалось ли Антониу Гутеррешу в ходе визита на Украину добиться от Владимира Зеленского обещания не стрелять по Запорожской АЭС.
"Недавно на Украине с визитом побывал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Мы связывали с его поездкой определенные надежды. Рассчитывали, что ООН наконец-то твердо потребует от Киева прекратить обстрелы станции. Но мы не услышали от Антониу Гутерреша слов осуждения происходящего, кроме призыва к тому, что "военные действия должны обходить ЗАЭС стороной", - сказал Небензя.
"Хотелось бы спросить у госпожи Розмари ДиКарло, удалось ли генсекретарю добиться от Владимира Зеленского обещания прекратить обстрелы станции? Какую оценку секретариат ООН может дать тому, что обстрелы станции со стороны Украины продолжаются в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуацией?" - отметил он.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 23:31
Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьАнтониу ГутеррешРозмари ДиКарлоВладимир ЗеленскийУкраинаКиевООНМАГАТЭ
 
 
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