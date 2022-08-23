https://ria.ru/20220823/zaes-1811710718.html
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2022
Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поинтересовался у заместителя генсека организации Розмари ДиКарло, удалось ли Антониу Гутеррешу в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:41
2022-08-23T23:41
2022-08-23T23:41
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
антониу гутерреш
розмари дикарло
владимир зеленский
украина
киев
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поинтересовался у заместителя генсека организации Розмари ДиКарло, удалось ли Антониу Гутеррешу в ходе визита на Украину добиться от Владимира Зеленского обещания не стрелять по Запорожской АЭС."Недавно на Украине с визитом побывал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Мы связывали с его поездкой определенные надежды. Рассчитывали, что ООН наконец-то твердо потребует от Киева прекратить обстрелы станции. Но мы не услышали от Антониу Гутерреша слов осуждения происходящего, кроме призыва к тому, что "военные действия должны обходить ЗАЭС стороной", - сказал Небензя."Хотелось бы спросить у госпожи Розмари ДиКарло, удалось ли генсекретарю добиться от Владимира Зеленского обещания прекратить обстрелы станции? Какую оценку секретариат ООН может дать тому, что обстрелы станции со стороны Украины продолжаются в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуацией?" - отметил он.
https://ria.ru/20220823/zaes-1811710165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС
Небензя спросил у ООН, смог ли Гутерреш добиться от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС