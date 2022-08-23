https://ria.ru/20220823/zaes-1811710718.html

Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС

Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС - РИА Новости, 23.08.2022

Небензя спросил, услышал ли Гутерреш от Зеленского обещания не бить по ЗАЭС

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поинтересовался у заместителя генсека организации Розмари ДиКарло, удалось ли Антониу Гутеррешу в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:41

2022-08-23T23:41

2022-08-23T23:41

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

антониу гутерреш

розмари дикарло

владимир зеленский

украина

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ООН, 23 авг – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза поинтересовался у заместителя генсека организации Розмари ДиКарло, удалось ли Антониу Гутеррешу в ходе визита на Украину добиться от Владимира Зеленского обещания не стрелять по Запорожской АЭС."Недавно на Украине с визитом побывал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Мы связывали с его поездкой определенные надежды. Рассчитывали, что ООН наконец-то твердо потребует от Киева прекратить обстрелы станции. Но мы не услышали от Антониу Гутерреша слов осуждения происходящего, кроме призыва к тому, что "военные действия должны обходить ЗАЭС стороной", - сказал Небензя."Хотелось бы спросить у госпожи Розмари ДиКарло, удалось ли генсекретарю добиться от Владимира Зеленского обещания прекратить обстрелы станции? Какую оценку секретариат ООН может дать тому, что обстрелы станции со стороны Украины продолжаются в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуацией?" - отметил он.

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Евгения Нефедова

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