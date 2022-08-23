https://ria.ru/20220823/zaes-1811710165.html

Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным

Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным - РИА Новости, 23.08.2022

Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным

Призывы Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС безответственны, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:31

2022-08-23T23:31

2022-08-23T23:33

в мире

запорожская аэс

василий небензя

россия

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ООН, 23 авг – РИА Новости. Призывы Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС безответственны, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя."Некоторым западным коллегам кажется, что есть единственный и самый простой выход из этой ситуации – вывести российские войска и создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Это безответственное заявление, совершенно не учитывающее необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС", - сказал Небензя."Мы еще раз призываем вас прекратить покрывать ваших киевских подопечных и побудить их прекратить безрассудные атаки ЗАЭС", - добавил он.

https://ria.ru/20220823/zaes-1811703694.html

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в мире, запорожская аэс, василий небензя, россия