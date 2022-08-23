https://ria.ru/20220823/zaes-1811710165.html
Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным
Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным - РИА Новости, 23.08.2022
Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным
Призывы Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС безответственны, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:31
2022-08-23T23:31
2022-08-23T23:33
в мире
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василий небензя
россия
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Призывы Запада создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС безответственны, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя."Некоторым западным коллегам кажется, что есть единственный и самый простой выход из этой ситуации – вывести российские войска и создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Это безответственное заявление, совершенно не учитывающее необходимость поддержания условий для безопасного функционирования Запорожской АЭС", - сказал Небензя."Мы еще раз призываем вас прекратить покрывать ваших киевских подопечных и побудить их прекратить безрассудные атаки ЗАЭС", - добавил он.
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в мире, запорожская аэс, василий небензя, россия
В мире, Запорожская АЭС, Василий Небензя, Россия
23:31 23.08.2022 (обновлено: 23:33 23.08.2022)
Небензя назвал призыв демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС безответственным
Небензя назвал призывы установить демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС безответственными