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Россия распространила в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом - РИА Новости, 24.08.2022
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Россия распространила в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом
Россия распространила в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом - РИА Новости, 24.08.2022
Россия распространила в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом
Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, заявил постпред при ООН Василий Небензя.По... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-23T22:19
2022-08-24T00:01
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
василий небензя
россия
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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ООН, 23 авг — РИА Новости. Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, заявил постпред при ООН Василий Небензя.По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала. При этом Небензя подчеркнул, что российская армия не размещает там тяжелых вооружений и не использует объект в военных целях."Мы подтверждаем, что на станции здоровая рабочая атмосфера и никто никого там не притесняет. Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов, Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях", — заявил дипломат.Кроме того, российский постпред почеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС."Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время и специалисты Агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции", — добавил Небензя.После заседания он заявил журналистам, что миссия может состоятся в конце августа или начале сентября.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220823/zakharova-1811693982.html
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, василий небензя, россия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Василий Небензя, Россия, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина
22:19 23.08.2022 (обновлено: 00:01 24.08.2022)
 
Россия распространила в СБ ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом

Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрела ЗАЭС Украиной

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 23 авг — РИА Новости. Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

По его словам, ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за прошедшие две недели деградировала.
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При этом Небензя подчеркнул, что российская армия не размещает там тяжелых вооружений и не использует объект в военных целях.
"Мы подтверждаем, что на станции здоровая рабочая атмосфера и никто никого там не притесняет. Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов, Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях", — заявил дипломат.
Кроме того, российский постпред почеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС.
"Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время и специалисты Агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции", — добавил Небензя.
После заседания он заявил журналистам, что миссия может состоятся в конце августа или начале сентября.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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В миреООНГенеральная Ассамблея ООНВасилий НебензяРоссияЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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