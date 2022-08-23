https://ria.ru/20220823/zaes-1811702941.html

ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа

ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа - РИА Новости, 23.08.2022

ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа

Если эскалация инцидентов, происходящих с Запорожской АЭС, продолжится, может произойти катастрофа, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:11

2022-08-23T22:11

2022-08-23T22:21

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ООН, 23 авг - РИА Новости. Если эскалация инцидентов, происходящих с Запорожской АЭС, продолжится, может произойти катастрофа, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Она отметила, что генсек ООН в ходе недавнего визита во Львов обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС.ДиКарло призвала стороны на Украине пообещать прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС."В этот момент крайне важно, чтобы мы получили обещание сторон прекратить любые военные действия вокруг станции, чтобы обеспечить ее дальнейшую безопасную и надежную работу, - сказала ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН. - Перефразируя резкое предупреждение генерального секретаря (ООН), любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством".Кроме того, она призвала стороны на Украине немедленно предоставить безопасный доступ сотрудникам МАГАТЭ на Запорожскую АЭС."Мы еще раз призываем стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к объекту", - сказала ДиКарло.По ее словам, подготовка поездки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС продолжается, и Агентство ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу скорейшей отправки такой миссии. "Мы приветствуем недавние заявления Украины и России, свидетельствующие о поддержке намерения МАГАТЭ направить миссию на АЭС", - отметила она.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220823/magate-1811680906.html

https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809861547.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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