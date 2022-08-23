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ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа
ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа - РИА Новости, 23.08.2022
ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа
Если эскалация инцидентов, происходящих с Запорожской АЭС, продолжится, может произойти катастрофа, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:11
2022-08-23T22:21
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ООН, 23 авг - РИА Новости. Если эскалация инцидентов, происходящих с Запорожской АЭС, продолжится, может произойти катастрофа, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Она отметила, что генсек ООН в ходе недавнего визита во Львов обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС.ДиКарло призвала стороны на Украине пообещать прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС."В этот момент крайне важно, чтобы мы получили обещание сторон прекратить любые военные действия вокруг станции, чтобы обеспечить ее дальнейшую безопасную и надежную работу, - сказала ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН. - Перефразируя резкое предупреждение генерального секретаря (ООН), любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством".Кроме того, она призвала стороны на Украине немедленно предоставить безопасный доступ сотрудникам МАГАТЭ на Запорожскую АЭС."Мы еще раз призываем стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к объекту", - сказала ДиКарло.По ее словам, подготовка поездки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС продолжается, и Агентство ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу скорейшей отправки такой миссии. "Мы приветствуем недавние заявления Украины и России, свидетельствующие о поддержке намерения МАГАТЭ направить миссию на АЭС", - отметила она.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220823/magate-1811680906.html
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в мире, цены на нефть, владимир зеленский, энергодар, львов, днепр (город), запорожская аэс, оон, совет безопасности оон, украина, россия, магатэ
В мире, Цены на нефть, Владимир Зеленский, Энергодар, Львов, Днепр (город), Запорожская АЭС, ООН, Совет Безопасности ООН, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МАГАТЭ
22:11 23.08.2022 (обновлено: 22:21 23.08.2022)
 
ООН: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа

Замгенсека ООН ДиКарло: если эскалация с ЗАЭС продолжится, может произойти катастрофа

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 23 авг - РИА Новости. Если эскалация инцидентов, происходящих с Запорожской АЭС, продолжится, может произойти катастрофа, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"К сожалению, несмотря на многочисленные призывы, вместо деэскалации мы продолжаем практически ежедневно получать сообщения о тревожных происшествиях на станции. Если такие инциденты продолжатся или усугубятся, мы можем столкнуться с катастрофой", - сказала ДиКарло на заседании СБ ООН.
Она отметила, что генсек ООН в ходе недавнего визита во Львов обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 19:39
Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться через несколько дней
ДиКарло призвала стороны на Украине пообещать прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС.
"В этот момент крайне важно, чтобы мы получили обещание сторон прекратить любые военные действия вокруг станции, чтобы обеспечить ее дальнейшую безопасную и надежную работу, - сказала ДиКарло на заседании Совета безопасности ООН. - Перефразируя резкое предупреждение генерального секретаря (ООН), любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством".
Кроме того, она призвала стороны на Украине немедленно предоставить безопасный доступ сотрудникам МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Мы еще раз призываем стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к объекту", - сказала ДиКарло.
По ее словам, подготовка поездки сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС продолжается, и Агентство ведет активные консультации со всеми сторонами по поводу скорейшей отправки такой миссии. "Мы приветствуем недавние заявления Украины и России, свидетельствующие о поддержке намерения МАГАТЭ направить миссию на АЭС", - отметила она.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 21:54
"Ядерная зима близко!" Британцев ужаснули слова Зеленского о ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьВладимир ЗеленскийЭнергодарЛьвовДнепр (город)Запорожская АЭСООНСовет Безопасности ООНУкраинаРоссияМАГАТЭ
 
 
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