https://ria.ru/20220823/zaes-1811636951.html

Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров

Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022

Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна отметил, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, подвергает... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:22

2022-08-23T17:22

2022-08-23T17:22

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна отметил, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу, сообщает МИД РФ.Ранее МИД Франции сообщил, что разговор двух министров состоялся во вторник утром."Сергей Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20220822/zaes-1811374211.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, франция, европа, сергей лавров, мид франции‎, запорожская область, запорожская аэс