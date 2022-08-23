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Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
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Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров
Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров - РИА Новости, 23.08.2022
Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна отметил, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, подвергает... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:22
2022-08-23T17:22
в мире
россия
франция
европа
сергей лавров
мид франции‎
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна отметил, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу, сообщает МИД РФ.Ранее МИД Франции сообщил, что разговор двух министров состоялся во вторник утром."Сергей Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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в мире, россия, франция, европа, сергей лавров, мид франции‎, запорожская область, запорожская аэс
В мире, Россия, Франция, Европа, Сергей Лавров, МИД Франции‎, Запорожская область, Запорожская АЭС
17:22 23.08.2022
 
Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности всю Европу, заявил Лавров

Лавров: Киев, обстреливая ЗАЭС, подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна отметил, что Киев, обстреливая Запорожскую АЭС, подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу, сообщает МИД РФ.
Ранее МИД Франции сообщил, что разговор двух министров состоялся во вторник утром.
"Сергей Лавров отметил, что киевский режим продолжает обстреливать крупнейшую в Европе атомную станцию и прилегающую к ней территорию, подвергает опасности ядерной катастрофы все европейское население при явном попустительстве своих зарубежных спонсоров", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 17:35
Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС
 
В миреРоссияФранцияЕвропаСергей ЛавровМИД Франции‎Запорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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