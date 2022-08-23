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Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/zaes-1811625728.html
Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов
Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов - РИА Новости, 23.08.2022
Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов
Причинами возгорания леса и травы в районе Запорожской АЭС и Энергодара являются не обстрелы, их не было, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:54
2022-08-23T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Причинами возгорания леса и травы в районе Запорожской АЭС и Энергодара являются не обстрелы, их не было, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.Различные СМИ сообщили о якобы очередных обстрелах днем во вторник Запорожской АЭС и начавшегося из-за них пожара в лесной зоне рядом со станцией.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Владимир Рогов
16:54 23.08.2022
 
Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов

Член Запорожской ВГА Рогов: лес и трава рядом с ЗАЭС горят не из-за обстрелов

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Причинами возгорания леса и травы в районе Запорожской АЭС и Энергодара являются не обстрелы, их не было, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.
Различные СМИ сообщили о якобы очередных обстрелах днем во вторник Запорожской АЭС и начавшегося из-за них пожара в лесной зоне рядом со станцией.
"Обстрелов (днем) не было. Возгорание есть (леса и травы), но станции оно не угрожает. Причины его другие", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарЗапорожская АЭСВладимир Рогов
 
 
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