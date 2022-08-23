https://ria.ru/20220823/zaes-1811625728.html

Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов

Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов - РИА Новости, 23.08.2022

Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов

Причинами возгорания леса и травы в районе Запорожской АЭС и Энергодара являются не обстрелы, их не было, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:54

2022-08-23T16:54

2022-08-23T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

запорожская аэс

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Причинами возгорания леса и травы в районе Запорожской АЭС и Энергодара являются не обстрелы, их не было, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.Различные СМИ сообщили о якобы очередных обстрелах днем во вторник Запорожской АЭС и начавшегося из-за них пожара в лесной зоне рядом со станцией.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

энергодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская аэс, владимир рогов