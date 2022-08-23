Запорожские власти заявили, что лес рядом с ЗАЭС горит не из-за обстрелов
Член Запорожской ВГА Рогов: лес и трава рядом с ЗАЭС горят не из-за обстрелов
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Причинами возгорания леса и травы в районе Запорожской АЭС и Энергодара являются не обстрелы, их не было, сообщил РИА Новости представитель администрации области Владимир Рогов.
Различные СМИ сообщили о якобы очередных обстрелах днем во вторник Запорожской АЭС и начавшегося из-за них пожара в лесной зоне рядом со станцией.
"Обстрелов (днем) не было. Возгорание есть (леса и травы), но станции оно не угрожает. Причины его другие", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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