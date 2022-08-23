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Правительство Греции решило отгородиться от Турции забором - РИА Новости, 23.08.2022
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Правительство Греции решило отгородиться от Турции забором
Правительство Греции решило отгородиться от Турции забором - РИА Новости, 23.08.2022
Правительство Греции решило отгородиться от Турции забором
Забор на границе Греции с Турцией будет построен по всей длине реки Эврос, такое решение принял во вторник правительственный совет национальной безопасности... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T23:41
2022-08-23T23:41
в мире
христос стилианидис
никос дендиас
греция
турция
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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. Забор на границе Греции с Турцией будет построен по всей длине реки Эврос, такое решение принял во вторник правительственный совет национальной безопасности KYSEA. Заседание прошло под председательством премьера Кириакоса Мицотакиса, сообщила пресс-служба главы правительства."На заседании, в числе прочих вопросов, обсуждалась проблема усиления давления из-за незаконного проникновения в нашу страну как с наших сухопутных, так и с морских границ. Было решено постепенно расширять забор по всей длине Эвроса, с приоритетом в спорных точках, определенных соответствующими министерствами и генеральным штабом национальной обороны", - говорится в сообщении.Для строительства забора будет проведен тендер.Также было принято решение о модернизации и усилении средств наблюдения на границе, сообщила пресс-служба.В заседании KYSEA приняли участие министр иностранных дел Никос Дендиас, министр национальной обороны Никос Панайотопулос, министр защиты граждан Такис Теодорикакос, министр иммиграции и убежища Нотис Митаракис, министр судоходства и островной политики Яннис Плакиотакис, министр климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис, государственный министр Йоргос Герапетритис, официальный представитель правительства Яннис Иконому, начальник Национальной разведслужбы EYP Фемистоклис Демирис, начальник генштаба национальной обороны генерал Константинос Флорос, руководитель дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и советник по национальной безопасности Танос Докос.Официальный представитель правительства Иконому заявил во вторник, что турецкие власти вновь пытаются использовать иммиграцию в качестве инструмента, а новая фаза иммиграционного кризиса проходит "как гибридная атака на Грецию"."Только за один день 18 августа на Эвросе пытались пробраться более 1,5 тысячи мигрантов. 38 мигрантов, спасенных на прошлой неделе греческими властями, жалуются, что их насильно вывезли на остров на Эвросе турецкие власти. За последние дни 60 контрабандистов были арестованы и предстали перед греческим судом", - сказал Иконому.На прошлой неделе на островке на реке Эврос застряли около 40 мигрантов, от укуса скорпиона погибла 5-летняя девочка. Ее не могли похоронить и несколько дней тело держали в воде. Власти Греции заявили, что не несут ответственности за происшествие с мигрантами, так как островок находится на турецкой территории. Оппозиция резко раскритиковала правительство и заявила, что премьер-министр установил "режим варварства, недостойный любого человека". Вскоре эта группа мигрантов была обнаружена на греческой территории, они говорили, что их насильно отправили турецкие власти.После инцидента министр иммиграции и убежища Нотис Митаракис заявил радиостанции Skai, что забор на Эвросе будет продлен примерно на 80 километров.Греция имеет давний опыт по строительству заборов на границе с Турцией.После того, как в конце февраля-начале марта 2020 года тысячи нелегальных мигрантов из Турции пытались прорваться на греческую территорию, Греция построила новый 26-километровый забор и модернизировала старые участки ограждения длиной 10 километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией.Длина границы между Грецией и Турцией на Эвросе составляет около 200 километров.
https://ria.ru/20220823/granitsy-1811698798.html
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в мире, христос стилианидис, никос дендиас, греция, турция
В мире, Христос Стилианидис, Никос Дендиас, Греция, Турция
23:41 23.08.2022
 
Правительство Греции решило отгородиться от Турции забором

Правительство Греции решило отгородиться от Турции забором по всей границе на реке Эврос

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкВид на границу между Грецией и Турцией, пролегающую за железной дорогой вдоль реки Эврос
Вид на границу между Грецией и Турцией, пролегающую за железной дорогой вдоль реки Эврос - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Вид на границу между Грецией и Турцией, пролегающую за железной дорогой вдоль реки Эврос. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 авг - РИА Новости. Забор на границе Греции с Турцией будет построен по всей длине реки Эврос, такое решение принял во вторник правительственный совет национальной безопасности KYSEA. Заседание прошло под председательством премьера Кириакоса Мицотакиса, сообщила пресс-служба главы правительства.
"На заседании, в числе прочих вопросов, обсуждалась проблема усиления давления из-за незаконного проникновения в нашу страну как с наших сухопутных, так и с морских границ. Было решено постепенно расширять забор по всей длине Эвроса, с приоритетом в спорных точках, определенных соответствующими министерствами и генеральным штабом национальной обороны", - говорится в сообщении.
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Премьер Греции заявил, что Афины не согласятся с изменением границ Украины
Для строительства забора будет проведен тендер.
Также было принято решение о модернизации и усилении средств наблюдения на границе, сообщила пресс-служба.
В заседании KYSEA приняли участие министр иностранных дел Никос Дендиас, министр национальной обороны Никос Панайотопулос, министр защиты граждан Такис Теодорикакос, министр иммиграции и убежища Нотис Митаракис, министр судоходства и островной политики Яннис Плакиотакис, министр климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис, государственный министр Йоргос Герапетритис, официальный представитель правительства Яннис Иконому, начальник Национальной разведслужбы EYP Фемистоклис Демирис, начальник генштаба национальной обороны генерал Константинос Флорос, руководитель дипломатического офиса премьер-министра Анна Мария Бура и советник по национальной безопасности Танос Докос.
Официальный представитель правительства Иконому заявил во вторник, что турецкие власти вновь пытаются использовать иммиграцию в качестве инструмента, а новая фаза иммиграционного кризиса проходит "как гибридная атака на Грецию".
"Только за один день 18 августа на Эвросе пытались пробраться более 1,5 тысячи мигрантов. 38 мигрантов, спасенных на прошлой неделе греческими властями, жалуются, что их насильно вывезли на остров на Эвросе турецкие власти. За последние дни 60 контрабандистов были арестованы и предстали перед греческим судом", - сказал Иконому.
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На прошлой неделе на островке на реке Эврос застряли около 40 мигрантов, от укуса скорпиона погибла 5-летняя девочка. Ее не могли похоронить и несколько дней тело держали в воде. Власти Греции заявили, что не несут ответственности за происшествие с мигрантами, так как островок находится на турецкой территории. Оппозиция резко раскритиковала правительство и заявила, что премьер-министр установил "режим варварства, недостойный любого человека". Вскоре эта группа мигрантов была обнаружена на греческой территории, они говорили, что их насильно отправили турецкие власти.
После инцидента министр иммиграции и убежища Нотис Митаракис заявил радиостанции Skai, что забор на Эвросе будет продлен примерно на 80 километров.
Греция имеет давний опыт по строительству заборов на границе с Турцией.
После того, как в конце февраля-начале марта 2020 года тысячи нелегальных мигрантов из Турции пытались прорваться на греческую территорию, Греция построила новый 26-километровый забор и модернизировала старые участки ограждения длиной 10 километров в районе Эврос на северо-востоке страны, на границе с Турцией.
Длина границы между Грецией и Турцией на Эвросе составляет около 200 километров.
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В миреХристос СтилианидисНикос ДендиасГрецияТурция
 
 
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