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В Латвии жители пожаловались на не знающих госязыка украинцев

В Латвии жители пожаловались на не знающих госязыка украинцев - РИА Новости, 23.08.2022

В Латвии жители пожаловались на не знающих госязыка украинцев

В латвийский Центр государственного языка последнее время поступают жалобы на украинцев-работников сферы обслуживания, которые не знают латышского языка,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:38

2022-08-23T19:38

2022-08-23T19:57

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В латвийский Центр государственного языка последнее время поступают жалобы на украинцев-работников сферы обслуживания, которые не знают латышского языка, передает агентство LETA."В последнее время в Центр государственного языка поступило несколько жалоб на возможное нарушение закона "О государственном языке" в предприятиях сферы обслуживания, в которых трудоустроены граждане Украины... В основном жалобы относятся к кассирам, продавцам и консультантам, которые не могут использовать госязык при обслуживании клиентов", - говорится в сообщении.В Центре госязыка отметили, что согласно закону "О поддержке мирных жителей Украины" работодатель имеет право принять на работу украинца и без знаний латышского языка в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей. В то же время в центре обратили внимание, что "работодатель, принимая на работу украинца без знания госязыка, должен обеспечить соблюдение прав и интересов пользователей латышского языка"."Жители сообщают о недоразумениях и неприятных ситуациях, возникающих в розничных магазинах, а также в центрах обслуживания клиентов, где работают украинцы без знания госязыка. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что работающие в сфере обслуживания граждане Украины свои должностные обязанности выполняют в одиночку, то есть, работодатель не обеспечил необходимую связь сотруднику для осуществления профессиональной деятельности. Например, не приглашает другого работника, который знает госязык, чтобы помочь предоставить клиенту необходимую информацию", - объясняет издание.

https://ria.ru/20220519/bezhentsy-1789470995.html

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в мире, украина, латвия