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В Латвии жители пожаловались на не знающих госязыка украинцев
В Латвии жители пожаловались на не знающих госязыка украинцев - РИА Новости, 23.08.2022
В Латвии жители пожаловались на не знающих госязыка украинцев
В латвийский Центр государственного языка последнее время поступают жалобы на украинцев-работников сферы обслуживания, которые не знают латышского языка,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:38
2022-08-23T19:38
2022-08-23T19:57
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В латвийский Центр государственного языка последнее время поступают жалобы на украинцев-работников сферы обслуживания, которые не знают латышского языка, передает агентство LETA."В последнее время в Центр государственного языка поступило несколько жалоб на возможное нарушение закона "О государственном языке" в предприятиях сферы обслуживания, в которых трудоустроены граждане Украины... В основном жалобы относятся к кассирам, продавцам и консультантам, которые не могут использовать госязык при обслуживании клиентов", - говорится в сообщении.В Центре госязыка отметили, что согласно закону "О поддержке мирных жителей Украины" работодатель имеет право принять на работу украинца и без знаний латышского языка в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей. В то же время в центре обратили внимание, что "работодатель, принимая на работу украинца без знания госязыка, должен обеспечить соблюдение прав и интересов пользователей латышского языка"."Жители сообщают о недоразумениях и неприятных ситуациях, возникающих в розничных магазинах, а также в центрах обслуживания клиентов, где работают украинцы без знания госязыка. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что работающие в сфере обслуживания граждане Украины свои должностные обязанности выполняют в одиночку, то есть, работодатель не обеспечил необходимую связь сотруднику для осуществления профессиональной деятельности. Например, не приглашает другого работника, который знает госязык, чтобы помочь предоставить клиенту необходимую информацию", - объясняет издание.
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в мире, украина, латвия
19:38 23.08.2022 (обновлено: 19:57 23.08.2022)
В Латвии жители пожаловались на не знающих госязыка украинцев
LETA: Жители Латвии жалуются, что работающие в стране украинцы не знают латышского
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
В латвийский Центр государственного языка последнее время поступают жалобы на украинцев-работников сферы обслуживания, которые не знают латышского языка, передает
агентство LETA.
"В последнее время в Центр государственного языка поступило несколько жалоб на возможное нарушение закона "О государственном языке" в предприятиях сферы обслуживания, в которых трудоустроены граждане Украины
... В основном жалобы относятся к кассирам, продавцам и консультантам, которые не могут использовать госязык при обслуживании клиентов", - говорится в сообщении.
В Центре госязыка отметили, что согласно закону "О поддержке мирных жителей Украины" работодатель имеет право принять на работу украинца и без знаний латышского языка в той мере, в какой это не мешает выполнению трудовых обязанностей. В то же время в центре обратили внимание, что "работодатель, принимая на работу украинца без знания госязыка, должен обеспечить соблюдение прав и интересов пользователей латышского языка".
"Жители сообщают о недоразумениях и неприятных ситуациях, возникающих в розничных магазинах, а также в центрах обслуживания клиентов, где работают украинцы без знания госязыка. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что работающие в сфере обслуживания граждане Украины свои должностные обязанности выполняют в одиночку, то есть, работодатель не обеспечил необходимую связь сотруднику для осуществления профессиональной деятельности. Например, не приглашает другого работника, который знает госязык, чтобы помочь предоставить клиенту необходимую информацию", - объясняет издание.