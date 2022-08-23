https://ria.ru/20220823/yandex-1811577303.html
"Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru, сообщил источник
"Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru, сообщил источник - РИА Новости, 23.08.2022
"Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru, сообщил источник
Компания "Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru вместе с сервисами "Новости" и "Дзен", но в течение переходного периода организует переадресацию с него РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:24
2022-08-23T15:24
2022-08-23T15:24
экономика
технологии
руслан пермяков
яндекс
delivery club
сбер
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Компания "Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru вместе с сервисами "Новости" и "Дзен", но в течение переходного периода организует переадресацию с него на сайт dzen.ru, сообщил РИА Новости источник, близкий к сделке.Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club (его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.При этом "Яндекс" объявил, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". А VK сообщила, что сервисы "Дзен" и "Новости" после приобретения компанией станут доступны на портале dzen.ru."Существуют два способа для продажи: продать домен полностью или сделать перенаправление. Продать весь домен нельзя - на нем живет весь "Яндекс". Поэтому в течение переходного времени будет перенаправление на сайт dzen.ru, который будет принадлежать VK", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о возможности продажи домена.В свою очередь заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков предположил, что "Яндекс" и далее оставит одноименный домен за собой. "В дальнейшем домены "yandex" (их много: в зонах ru, kz и др.) компания оставит за собой. Это актив компании. Там много почтовых ящиков плюс это корпоративное название", - сказал РИА Новости эксперт.
https://ria.ru/20220728/yandeks-1805641997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, руслан пермяков, яндекс, delivery club, сбер
Экономика, Технологии, Руслан Пермяков, Яндекс, Delivery Club, Сбер
"Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru, сообщил источник
Источник: "Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru с сервисами "Новости" и "Дзен"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Компания "Яндекс" не будет передавать VK домен yandex.ru вместе с сервисами "Новости" и "Дзен", но в течение переходного периода организует переадресацию с него на сайт dzen.ru, сообщил РИА Новости источник, близкий к сделке.
Компании объявили во вторник, что подписали обязывающие документы по сделке, в рамках которой VK станет собственником контентных платформ "Новости" и Дзен", а в обмен передаст "Яндексу
" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club
(его VK получит в результате реструктуризации совместного предприятия со "Сбером
"). Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года.
При этом "Яндекс" объявил, что откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы - она станет основной точкой входа в "Поиск", "Почту" и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя "Яндекс ID". А VK сообщила, что сервисы "Дзен" и "Новости" после приобретения компанией станут доступны на портале dzen.ru.
"Существуют два способа для продажи: продать домен полностью или сделать перенаправление. Продать весь домен нельзя - на нем живет весь "Яндекс". Поэтому в течение переходного времени будет перенаправление на сайт dzen.ru, который будет принадлежать VK", - сообщил источник агентства, отвечая на вопрос о возможности продажи домена.
В свою очередь заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков
предположил, что "Яндекс" и далее оставит одноименный домен за собой. "В дальнейшем домены "yandex" (их много: в зонах ru, kz и др.) компания оставит за собой. Это актив компании. Там много почтовых ящиков плюс это корпоративное название", - сказал РИА Новости эксперт.