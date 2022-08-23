https://ria.ru/20220823/yandeks-1811508777.html

"Яндекс" рассказал о сделке по обмену сервисов компании на Delivery Club

"Яндекс" рассказал о сделке по обмену сервисов компании на Delivery Club - РИА Новости, 23.08.2022

"Яндекс" рассказал о сделке по обмену сервисов компании на Delivery Club

Сделка по обмену "Яндексом" сервисов "Новости" и "Дзен" на сервис доставки еды Delivery Club будет безденежной, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:01

2022-08-23T12:01

2022-08-23T12:01

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сделка по обмену "Яндексом" сервисов "Новости" и "Дзен" на сервис доставки еды Delivery Club будет безденежной, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера "О2О Холдинг". Однако ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен"."Это оплата одного актива другим активом", - сообщили в компании в ответ на запрос РИА Новости о сумме сделки.В марте "Яндекс" заявил, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу. Компания отмечала, что намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" планирует сосредоточиться на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.В апреле VK сообщила, что подписала соглашение об основных условиях сделки по покупке у "Яндекса" сервисов "Новости" и "Дзен". Теперь же пописаны обязывающие документы.

https://ria.ru/20220527/tekhnologii-1791021446.html

https://ria.ru/20220822/petrov-1811374971.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, яндекс, delivery club, сбер, вконтакте, технологии, россия, новости компаний - экономика