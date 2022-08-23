https://ria.ru/20220823/yandeks-1811508777.html
"Яндекс" рассказал о сделке по обмену сервисов компании на Delivery Club
"Яндекс" рассказал о сделке по обмену сервисов компании на Delivery Club - РИА Новости, 23.08.2022
"Яндекс" рассказал о сделке по обмену сервисов компании на Delivery Club
Сделка по обмену "Яндексом" сервисов "Новости" и "Дзен" на сервис доставки еды Delivery Club будет безденежной, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:01
2022-08-23T12:01
2022-08-23T12:01
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сделка по обмену "Яндексом" сервисов "Новости" и "Дзен" на сервис доставки еды Delivery Club будет безденежной, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера "О2О Холдинг". Однако ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен"."Это оплата одного актива другим активом", - сообщили в компании в ответ на запрос РИА Новости о сумме сделки.В марте "Яндекс" заявил, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу. Компания отмечала, что намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" планирует сосредоточиться на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.В апреле VK сообщила, что подписала соглашение об основных условиях сделки по покупке у "Яндекса" сервисов "Новости" и "Дзен". Теперь же пописаны обязывающие документы.
https://ria.ru/20220527/tekhnologii-1791021446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, яндекс, delivery club, сбер, вконтакте, технологии, россия, новости компаний - экономика
Экономика, Яндекс, Delivery Club, Сбер, ВКонтакте, Технологии, Россия, Новости компаний - Экономика
"Яндекс" рассказал о сделке по обмену сервисов компании на Delivery Club
"Яндекс": сделка с VK по обмену "Новостей" и "Дзена" на Delivery Club безденежная
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сделка по обмену "Яндексом" сервисов "Новости" и "Дзен" на сервис доставки еды Delivery Club будет безденежной, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Delivery Club
входит в совместное предприятие VK и Сбера
"О2О Холдинг". Однако ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу
" "Новости" и "Дзен".
"Это оплата одного актива другим активом", - сообщили в компании в ответ на запрос РИА Новости о сумме сделки.
В марте "Яндекс" заявил, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу. Компания отмечала, что намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" планирует сосредоточиться на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.
В апреле VK сообщила, что подписала соглашение об основных условиях сделки по покупке у "Яндекса" сервисов "Новости" и "Дзен". Теперь же пописаны обязывающие документы.